Europa League: Roma tra Praga e derby, Atalanta per la qualificazione

Mourinho scalda la vigilia stuzzicando Sarri, Gasperini punta a chiudere i conti del girone. Fiorentina contro il Cukaricki in Conferenze League

La settimana di coppe europee si chiude con gli occhi puntati soprattutto su Roma e Atalanta, impegnate rispettivamente contro Slavia Praga e Sturm Graz in Europa League, mentre la Fiorentina affronta il Cukaricki in Conferenze League.

Vincere per rendere le prossime due partite del girone dell'Europa League una formalità: è questo l'obiettivo della Roma volata a Praga per affrontare lo Slavia nell'ultima gara che vedrà José Mourinho guidare la squadra dalla tribuna per via della squalifica di quattro giornate rimediata in occasione della finale di Budapest per gli insulti all'arbitro Taylor. L'attenzione, però, finisce necessariamente per spostarsi anche già su domenica, quando la Roma affronterà la Lazio nel derby pre-sosta per le nazionali. E il duello a distanza lo ha acceso già Maurizio Sarri che prima ha definito "poco intelligente" da parte della lega calcio posizionare la sfida con la Roma dopo gli impegni europei e successivamente ha etichettato come "un'amichevole" la gara dei giallorossi con lo Slavia Praga". Non si è fatta attendere la risposta del portoghese che ha ribattuto punto su punto. "Delle dichiarazioni di Sarri mi piacerebbe sentire la reazione della lega di A, è stata una critica diretta e obiettiva, quindi aspetto", la prima frecciata dopo esser lui stesso stato protagonista di un botta e risposta con l'ad Luigi De Siervo per aver criticato il calendario giallorosso dopo il match con l'Inter. La seconda frecciata, invece, è diretta proprio a Sarri perché per José le amichevole non esistono e "magari la differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli contro uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalià", ha precisato il portoghese. Per questo quella in Repubblica Ceca l'ha definita "la partita della vita", con l'obiettivo di andare il più avanti possibile in Europa per il terzo anno di fila.

Intanto le ultime dal campo raccontano di una rifinitura che ha visto il ritorno in gruppo di Leonardo Spinazzola, fermo dalla gara con il Monza, e l'assenza, oltre di Smalling e Pellegrini, anche di Nicola Zalewski. Ma andiamo con ordine perché il terzino azzurro si è ripreso dal guaio muscolare, ma non è comunque partito con la squadra. Diverso invece il discorso del polacco che ha saltato l'allenamento per una sindrome influenzale, non rinunciando comunque a volare con i compagni. Nel gruppo partito con Mourinho c'è anche Dybala, nonostante lo Special One già dopo la vittoria con il Lecce avesse espresso la volonà di non convocarlo per preservarlo in vista del derby. A insistere, però, è stato l'argentino che comunque dovrebbe partire dalla panchina, pronto a dare una mano a gara in corso qualora servisse. Irrinunciabile, invece, Romelu Lukaku, a segno da 14 partite consecutive in Europa League.

"Vincendo ci qualificheremmo in anticipo. Un passo che richiede attenzione, concentrazione e prestazione". Prima che con lo Sturm Graz, 2-2 in inferiorità numerica all'andata, quella dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini è una lotta con l'aritmetica. Con 7 punti a 4 nel Gruppo D d'Europa League sugli stiriani e sullo Sporting, per gli scontri diretti il contemporaneo successo del Rakow Czestochowa (1) nella peggiore delle ipotesi (2 sconfitte nerazzurre nei rimanenti turni) prefigurerebbe un secondo posto a quota 10 dietro i portoghesi e davanti ai polacchi. Dalla conta dei numeri all'infermeria: "Abbiamo le risorse per sopperire alle assenze di De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini". Il tecnico, oltre a Bonfanti, porta anche il centrocampista del 2006 Mendicino (prima convocazione europea) e la punta Capone dell'Under 23. Le dichiarazioni di Zappacosta ne lasciano presupporre l'utilizzo a sinistra con Hateboer dall'altro lato. "Essere in tanti a giocarci più maglie è uno stimolo. Abbiamo analizzato gli errori dell'andata, smaltendo subito la rabbia per la mancata vittoria", la riflessione del laterale di Sora. Le distrazioni dietro, costate le 4 sconfitte in campionato, sono nel centro del mirino di Gasperini: "Senza, alzeremmo il nostro livello, ma dobbiamo accettarci per quello che siamo. Una squadra in crescita per gioco e mentalità che gioca contro una bella realtà, giovane, rapida e con qualià davanti".

L'autore della doppietta alla Merkur Arena, Muriel, è l'alternativa alla coppia Lookman-Scamacca: "Nessuno ha bisogno di rifiatare, in campo va chi dà più garanzie. Le 5 sostituzioni servono per dare un valore aggiunto di forze fresche soprattutto in attacco, perché è lì che possono cambiare le partite". Da parte degli austriaci, nessun timore riverenziale: "Se ci liberiamo dal pressing, la partita non sarà solo nella nostra metà campo e, facendo risultato o qui con lo Sporting, possiamo arrivare secondi - ha spiegato l'allenatore Christian Ilzer -. Se riusciremo a essere compatti, energici e coraggiosi avremo più chance rispetto a un approccio timoroso. Le sconfitte in campionato con Austria Vienna e LASK Linz non cambiano prospettiva: abbiamo solo imparato che giocare in modo passabile non basta". D'accordo anche il centrocampista austriaco Alexander Prass: "Dobbiamo raccogliere punti contro un avversario dalle grandi qualità, ma crediamo alle nostre possibilità. Molti spunti ce li dà la partita d'andata, avendo dovuto difendere in inferiorità numerica. Dobbiamo metterci la stessa intensità. Fuori casa l'anno scorso pareggiammo in casa della Lazio. Possiamo dire la nostra anche lontano da Graz".