Europa League: Real Sociedad-Manchester United si gioca a Torino

EUROPA LEAGUE

Sarà l'Allianz Stadium di Torino, l'impianto della Juventus, a ospitare la gara di andata dei sedicedimi di finale tra la Real Sociedad e il Manchester United, in programma giovedì 18 febbraio alle 18.55. Il cambio di sede si è reso necessario, come fa sapere il club basco, a causa "del divieto di ingresso in Spagna dei voli dal Regno Unito fino al 16 febbraio e l'incertezza che tale divieto possa essere esteso nel tempo ha portato alla decisione di giocare la partita in un contesto diverso". Getty Images

IL COMUNICATO DELLA UEFA

"La Uefa ha confermato che la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Real Sociedad de Fútbol e Manchester United FC si svolgerà allo Juventus Stadium di Torino. La data della partita (18 febbraio 2021) e l’orario di inizio (18: 55CET) rimarranno gli stessi. La Uefa desidera ringraziare la Real Sociedad de Fútbol e il Manchester United FC per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema in questione, così come la Federcalcio italiana e la Juventus per il loro sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione".

Le restrizioni dei voli che diversi paesi hanno preso nei confronti del Regno Unito stanno stravolgendo le sedi degli incontri di Europa League e Champions League. Quello tra baschi e inglesi è il terzo match spostato nel giro di 24 ore. Nella giornata di lunedì, la Uefa aveva ufficializzato che Lipsia-Liverpool del 16 febbraio non si sarebbe più giocata alla Red Bull Arena di Berlino ma alla Puskas Arena di Budapest. Stessa sede per Borussia Moenchengladbach-Manchester City, altro ottavo di Champions League in programma il 24 febbraio. Anche la sfida di andata tra Atletico Madrid e Chelsea cambierà impianto: manca ancora l'ufficialità, ma dovrebbe essere Varsavia (Polonia) a ospitare la sfida tra Simeone e Tuchel.