Europa League: Real Sociedad fermata dal Rijeka, Cluj-Cska Sofia senza reti. Qualificate Benfica, Leverkusen e Rangers

EUROPA LEAGUE

Sorpresa nel girone del Napoli: la Real Sociedad pareggia 2-2 in casa con il Rijeka, che va due volte in vantaggio con le reti di Velkovski (38’) e Loncar (73’), ma viene ripresa dagli spagnoli, in gol con Jon (69’) e Monreal (79’). Termina 0-0, invece, l'altra sfida del gruppo della Roma tra Cluj e Cska Sofia. Volano ai sedicesimi Benfica (4-0 al Lech Poznan), Leverkusen (3-2 con il Nizza) e i Rangers di Gerrard (3-2 allo Standard Liegi).

GRUPPO A

Tutto ancora aperto nel gruppo A per capire chi, oltre alla Roma (sicura del primo posto), volerà ai sedicesimi. Lo 0-0 tra Cluj e Cska Sofia tiene in gara i romeni, eliminando invece i bulgari. Sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con il colpo di testa di Pereira di poco a lato dopo soli 2', poi è Busatto a respingere l'incornata di Debeljuh cinque minuti prima dell'errore in area di rigore di Paun. Poche emozioni nella ripresa, con il Cluj che resta in dieci nel finale per l'espulsione di Chipciu ma che resiste agli assalti del Cska. Il pareggio condanna i bulgari, matematicamente quarti. Nell'ultima giornata ci sarà Young Boys-Cluj: gli elvetici hanno due risultati su tre per qualificarsi ai sedicesimi di finale.

GRUPPO F

Termina in pareggio anche l'altra sfida del girone del Napoli: è 2-2 tra Real Sociedad e Rijeka. A San Sebastian, i croati, sempre sconfitti nel raggruppamento, passano in vantaggio al 38' con il colpo di testa di Velkovski. Gli spagnoli hanno la possibilità di pareggiare già nel recupero del primo tempo, ma Isak sbaglia il colpo di testa. Nella ripresa, gli spagnoli colpiscono una traversa con Oyarzabal, poi pareggiano al 69': cross di Gorosabel e girata in area di Jon, che firma l'1-1. L'equilibrio dura però soltanto quattro minuti: Loncar raccoglie una respinta da calcio d'angolo e fulmina Remiro, portando di nuovo in vantaggio il Rijeka. Al 79', però, arriva il definitivo 2-2 con Nacho Monreal, che riceve da Merino e buca Nevistic sul primo palo. Tutto rinviato all'ultima giornata: la Real Sociedad farà visita al Napoli, mentre l'AZ Alkmaar si giocherà la qualificazione in casa del già eliminato Rijeka.

GRUPPO B

L'Arsenal si conferma l'unica squadra dell'Europa League a punteggio pieno dopo cinque giornate grazie al 4-1 sul Rapid Vienna. All'Emirates, i Gunners ipotecano la sfida già nel primo tempo con le reti di Lacazette (10'), Mari (18') e Nketiah (44'). Gli austriaci accorciano le distanze ad inizio ripresa con Kitagawa (47'), ma Smith Rowe chiude definitivamente i giochi al 66' siglando il 4-1 finale. La vittoria degli uomini di Arteta diventa un assist per il Molde, che batte 3-1 il già eliminato Dundalk: norvegesi avanti di due reti già nel primo tempo grazie a Eikrem (30') e Omoijuanfo (41'). Nella ripresa, al 67', arriva il tris di Ellingsen, inutile la rete all'ultima azione di Flores. Nell'ultima giornata ci sarà Rapid Vienna-Molde, con gli austriaci obbligati a vincere per volare ai sedicesimi.

GRUPPO C

Slavia Praga e Bayer Leverkusen si qualificano grazie ai successi su Hapoel Beer Sheva e Nizza. I cechi vincono 3-0 in casa contro gli israeliani ipotecando la sfida in 5' nel primo tempo: segnano Sima al 31' e Stanciu al 36'. Nel finale, Sima firma la doppietta all'85'. I tedeschi, invece, vincono 3-2 in Francia: Diaby firma il vantaggio delle aspirine al 22', ma quattro minuti dopo Kamara trova il pari, mentre Dragovic riporta in vantaggio il Bayer al 32'. Nella ripresa, Ndoye regala di nuovo il pareggio a Ndoye, ma al 51' arriva il definitivo 3-2 di Baumgartlinger. Nell'ultima giornata ci sarà Bayer Leverkusen-Slavia Praga: i tedeschi sono obbligati a vincere dopo l'1-0 per i cechi se vogliono centrare il primo posto nel girone.

GRUPPO D

Rangers e Benfica si assicurano il passaggio del turno battendo rispettivamente Standard Liegi e Lech Poznan. La formazione di Steven Gerrard rischia, ma vince 3-2 in casa. Belgi in vantaggio con l'ex Genoa Lestienne al 6', poi nel finale di primo tempo succede di tutto: i Rangers pareggiano al 39' con Goldson, ma al 41' arriva l'1-2 di Cop. Nel recupero, gli scozzesi trovano il 2-2 con il rigore di Tavernier, per poi vincere nella ripresa grazie alla rete di Arfield al 63'. Senza storia, invece, la sfida in Portogallo: al da Luz, il Benfica vince 4-0. Dopo il gol di Vertonghen al 36', i lusitani dilagano nella ripresa con Nunez (57'), Pizzi (58') e Weigl.

GRUPPO E

Nel gruppo E, si qualificano Granada e Psv. In Spagna vincono gli olandesi, che si impongono per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Malen al 38'. Una sconfitta indolore per il Granada, visto che l'Omonia batte 2-1 in casa il PAOK, regalando la qualificazione agli spagnoli e al Psv. I ciprioti passano subito in vantaggio al 9' con Kakoulis, ma i greci pareggiano al 39' con Tzolis. Nel finale, però, Gomez realizza il 2-1 che condanna il PAOK, a -4 dal Psv e a -5 dal Granada, che potrà aggiudicarsi il girone vincendo in Grecia, mentre il Psv potrà giocarsi le chance di primo posto in casa contro l'Omonia.