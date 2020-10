Europa League, poker del Lille a Praga

EUROPA LEAGUE

Il Lilla, avversario del Milan nel Gruppo H di Europa League, risponde al successo rossonero: i francesi battono 4-1 lo Sparta Praga (in dieci dal 23’ per il rosso a Krejci) con tripletta di Yazici. Pioggia di gol tra Villarreal e Sivasspor: finisce 5-3, decidono due gol di Paco Alcacer. Bene le inglesi: Tottenham-Lask e Leicester-Zorya finiscono entrambe 3-0. Festeggia anche l’Hoffenheim, 0-0 tra Dinamo Zagabria e Feyenoord.

GRUPPO H

È subito tentativo di fuga a braccetto nel girone del Milan. Il Lilla, infatti, risponde alla vittoria rossonera a Glasgow battendo 4-1 a domicilio lo Sparta Praga. Il match è inevitabilmente segnato dall’espulsione di Ladislav Krejci al 23’ (trattenuta su David lanciato a rete), e Yazici lo sblocca nel recupero del primo tempo con una bomba mancina. A inizio ripresa una distrazione ospite consente a Dockal di pareggiare, ma a partire dalla mezz’ora il Lilla trova l’accelerata decisiva: Yazici fa 2-0 di testa al 60’, Ikoné allunga sei minuti dopo e ancora il turco firma la personale tripletta al 75’, intercettando il retropassaggio di Hanousek e trovando Heca completamente fuori dai pali.



GRUPPO G

Due nette vittorie per 3-0 nel girone del Leicester, con la squadra di Brendan Rodgers che batte gli ucraini dello Zorya senza particolari patemi d’animo. Al 29’ inglesi in vantaggio grazie a Maddison, che risolve un’azione confusa in area con una conclusione da pochi passi, al 45’ Barnes chiude una bella azione di contropiede arrivando a tu per tu con il portiere avversario e scavalcandolo con un pallonetto. Al 63’, infine, Iheanacho chiude i conti sfruttando un grave errore nel disimpegno difensivo di Ivasenia. Segna tre gol senza subirne anche lo Sporting Braga, che sconfigge l’Aek allenato da Massimo Carrera: Wenderson Galeno porta avanti i suoi al 44’ con un gran colpo di testa su cross di Ricardo Esgaio, nel finale i portoghesi dilagano con il mancino vincente di Paulinho al 78’ e il tris firmato da Ricardo Horta all’88’.



GRUPPO I

Pioggia di gol ed emozioni tra Villarreal e Sivasspor, con il Sottomarino giallo che vince 5-3. Il match sembra facile nei primi 20 minuti: al 13’ Kubo porta in vantaggio gli spagnoli raccogliendo rapidamente una respinta imperfetta del portiere, sette minuti dopo Carlos Bacca raddoppia con un potente destro dal limite. I turchi accorciano al 33’ con Kayode e ci credono ancor di più quando Bacca sbaglia un rigore al 37’. A due minuti dalla fine del primo tempo, infatti, Yatabare segna di testa il 2-2 su cross di Yalcin. Villarreal ancora avanti al 57’ con Foyth, ma i turchi pareggiano al 64’ con una splendida punizione di Gradel. Al 70’ entra Paco Alcacer al posto di Bacca e l’ex Dortmund è l’uomo della svolta: al 74’ va in gol dopo un’azione insistita, quattro minuti dopo chiude i conti sfruttando il passaggio profondo di Foyth. Villarreal in testa al girone assieme al Maccabi Tel Aviv: agli israeliani, contro il Qarabag, basta la rete di Yonatan Cohen al 10’, con l’attaccante bravo a scartare l’estremo difensore avversario e depositare a porta sguarnita.



GRUPPO J

Vince e convince il Tottenham di Josè Mourinho: contro il Lask Linz gli Spurs vincono 3-0 dominando dall’inizio, con il vantaggio di Lucas Moura al 18’, con l'attaccante bravo a scattare sul filo del fuorigioco e a battere Schlager con una conclusione precisa, e all’autorete di Andres Andrade al 27’, che vede il difensore panamense spingere goffamente nella propria rete il pallone crossato da Gareth Bale. Ad arrotondare il punteggio ci pensa Son all’84’, su sponda di Carlos Vinicius, meteora transitata brevemente dal Napoli. A far compagnia agli inglesi in testa alla classifica del girone è l’Anversa, che batte 2-1 il Ludogorets a domicilio. Bulgari avanti a inizio secondo tempo con il gran diagonale da lontano di Higinio, ma il colpo di testa di Gerkens al 63’ e la scaltrezza di Refaelov (bravo a sfruttare un retropassaggio sbagliato e a battere il portiere avversario) al 70’ regalano la vittoria ai belgi.



GRUPPO K

Gli unici pareggi tra le partite delle 21 arrivano entrambi nel girone K. Finisce 0-0 il match tra Dinamo Zagabria e Feyenoord, una partita nervosa e caratterizzata dal rigore sbagliato da Berghuis all’8’ (penalty assegnato per fallo di Jakic su Diemers) e dall’espulsione di Marcos Senesi al 73’ per doppio cartellino giallo. Termina invece 1-1 la sfida giocata a Klagenfurt fra il Wolfsberger e il Cska Mosca: russi avanti con una bella conclusione dal limite dell’area di Gaich al 5’, pareggio al 42’ su rigore assegnato per una spinta in area di Vasin su Joveljic e realizzato da Michael Liendl.



GRUPPO L

Inizia bene l’avventura europea dei tedeschi dell’Hoffenheim: gli uomini allenati da Sebastian Hoeness battono 2-0 la Stella Rossa (che un gol lo segnano anche, al 47’, ma il fuorigioco di Erakovic è netto). Superato lo spavento, i padroni di casa passano al 64’ grazie a Baumgartner, che conclude nel modo migliore possibile un’azione iniziata da un vigoroso (anche troppo, secondo i serbi) recupero di palla da parte di Akpoguma su Falcinelli, e chiudono la contesa al 93’ con Dabbur, che si fa trovare pronto sul filtrante di Samassekou. A condividere la testa del girone c’è lo Slovan Liberec: contro il Gent basta un gol di Abdulla Yusuf, lasciato colpevolmente libero a centro area sulla conclusione (divenuta assist) di Koscelnik per fissare il punteggio sull'1-0, un risultato che non cambierà fino al triplice fischio.