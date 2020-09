Europa League, per il Milan ci sono Bodø/Glimt o Zalgiris Vilnius nell'eventuale terzo turno

Un avversario norvegese o lituano per il Milan in caso di qualificazione al terzo preliminare di Europa League battendo lo Shamrock Rovers a Dublino. A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti con i rossoneri (o irlandesi) che sono stati abbinati alla vincente della sfida tra Bodø/Glimt e Zalgiris Vilnius. La sfida sarà secca e in caso di passaggio del turno in Irlanda dei rossoneri, si disputerà a San Siro il 24 settembre. In caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Le squadre vincenti andranno agli spareggi di Europa League, ultimo step prima della fase a gironi.