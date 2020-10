Europa League, oggi il sorteggio: Napoli e Roma teste di serie 

EUROPA LEAGUE

Dopo i gironi di Champions League, tocca ora all'Europa League svelare quali saranno i gironi. Tre le squadre italiane con Napoli e Roma che saranno teste di serie. Il Milan, invece, vittorioso ieri sera dopo una sfilza lunghissima di calci di rigore contro il Rio Ave è stato insierito nella terza fascia. Il rischio per tutte e tre le formazioni italiane è il Leicester che è in seconda fascia. La squadra capitanata da Vardy è la vera mina vagante del torneo. Dalle 13 quindi si saprà chi si affronterà. LE FASCE:

PRIMA:

Arsenal

Tottenham

Roma

Napoli

Benfica

Bayer Leverkusen

Villarreal

CSKA Mosca

Sporting Braga

Gent

PSV Eindhoven

Celtic SECONDA

Dinamo Zagabria

Sparta Praga

Slavia Praga

Ludogorets Razgrad

Young Boys

Stella Rossa Belgrado

Rapid Vienna

Leicester

Qarabag

PAOK Salonicco

Standard Liegi

Real Sociedad TERZA

Granada

Milan

AZ Alkmaar

Feyenoord

AEK Atene

Maccabi Tel-Aviv

Glasgow Rangers

Molde

Hoffenheim

LASK

Hapoel Beer Sheva

Cluj QUARTA

Zorya

Nizza

Lille

Rijeka

Dundalk

Slovan Liberec

Royal Antwerp

Lech Poznan

Sivasspor

Wolfsberger

Omonia Nicosia

CSKA Sofia

Le squadre in lizza sono in totale 48 per 4 fasce e 12 gironi finali. Tra le pretendenti al titolo ci sono certamente il Tottenham di Mourinho, l'Arsenal, il Villarreal e il Bayer Leverkusen. Poi, ovviamente, con i sedicesimi anche le 8 squadre che saranno "retrocesse" dalla Champions League.