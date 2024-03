Europa League: Marsiglia ai quarti col brivido, il West Ham centra la rimonta

EUROPA LEAGUE

Il Villarreal spaventa i francesi centrando il 3-0 e sfiorando il poker, poi Clauss fa tirare un sospiro di sollievo a Gasset. 5-0 per gli Hammers, passa anche il Benfica

© Getty Images La prima tornata di gare degli ottavi di finale dell'Europa League non premia solo il Milan, che travolge lo Slavia Praga. Esulta l'Olympique Marsiglia, nonostante una serata da incubo all'Estadio della Ceramica: il Villarreal ne fa tre e sfiora il poker, ma il 3-1 di Clauss chiude i giochi dopo il poker dell'andata. Ribalta il risultato il West Ham, che sconfigge 5-0 il Friburgo nel segno di Kudus. Avanza anche il Benfica: out i Rangers.

VILLARREAL-OLYMPIQUE MARSIGLIA 3-1 (tot. 3-5)

Rischia ma esulta l'Olympique Marsiglia, che passa col brivido all'Estadio de la Ceramica, perdendo 3-1 contro un Villarreal che ci crede e dà tutto per inseguire un'insperata rimonta. Spinge sin dai primissimi minuti il Submarino Amarillo, che vive una situazione di punteggio complessa dopo il poker dell'andata e "smarca" subito una rete di vantaggio al 32'. Capoue accorcia le distanze e al 54' ecco il gol che fa esplodere il pubblico di casa, convalidato dopo un lungo check al Var per la posizione di Sørloth, autore della rete e trascinatore sul campo della squadra di Marcelino. Il finale è un autentico assedio, col Villarreal che spinge e il Marsiglia che trema. Mosquera, protagonista in negativo con un rigore procurato e un autogol all'andata, trova il 3-0 di testa (85'), poi gli spagnoli sfiorano il poker che varrebbe i supplementari. Nei cinque minuti di recupero, però, esulta solo l'OM: Aubameyang trova l'assist e Clauss il gol del 3-1 al 94'. Avanzano i francesi, nonostante la prima sconfitta dell'era-Gasset.

WEST HAM-FRIBURGO 5-0 (tot. 5-1)

Non c'è storia in Inghilterra, dove il West Ham domina dal primo all'ultimo minuto e sconfigge 5-0 il Friburgo, ribaltando il ko dell'andata. Gli Hammers hanno più convinzione e una maggior qualità, come avevano dimostrato nei confronti nel girone, e vanno subito a imprimere un marchio sulla sfida. Ci pensa l'ex milanista Paquetà a sbloccare la sfida dopo soli cinque minuti e azzerare lo svantaggio dell'andata, col Friburgo che a questo punto si sbilancia per cercare il nuovo vantaggio. Bowen lo punisce in ripartenza al 32' e indirizza definitivamente la sfida, che diventa una festa dopo il tris di Cresswell (52') nella ripresa. Da qui in poi inizia lo show di Kudus, ex stella dell'Ajax, che chiude con una doppietta. Il fantasista ghanese salta tutto il Friburgo nell'azione del poker (77'), iniziata nella sua metà campo e chiusa col rasoterra che batte Atubolu, poi ecco la personale doppietta all'85'. Vince e avanza il West Ham, trovando un clamoroso pokerissimo.

RANGERS-BENFICA 0-1 (tot. 2-3)

Un match ad altissima tensione consegna la qualificazione al Benfica, che espugna Ibrox con una perfetta azione in contropiede. Il primo tempo è molto combattuto, con delle chances da entrambe le parti e i Rangers che ci credono, nonostante sulla carta siano nettamente sfavoriti in questo confronto. La ripresa è invece a favore degli encarnados, che la sbloccano e vincono al 66': Di Maria pesca Rafa Silva sul filo del fuorigioco e quest'ultimo si invola, andando a segnare la rete decisiva. A nulla serve la spinta di Ibrox, coi Rangers che non riescono a rendersi realmente pericolosi o rimontare. Ci sarà il Benfica nell'urna dei quarti di Europa League, finisce il sogno scozzese