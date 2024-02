Europa League: lo Sporting ipoteca gli ottavi, il Marsiglia di Gattuso beffato al 94'

EUROPA LEAGUE

I portoghesi vincono 3-1 in casa dello Young Boys, 2-2 per l'OM con lo Shakhtar nel recupero. Icardi fa volare il Galatasaray allo scadere: 3-2 allo Sparta Praga

© Getty Images Nell'andata degli spareggi di Europa League, lo Sporting Lisbona vince 3-1 contro lo Young Boys e ipoteca il passaggio del turno. Beffato al 94', invece, il Marsiglia di Gennaro Gattuso: 2-2 con lo Shakhtar che evita il ko grazie a Eguinaldo poco dopo la rete di Ndiaye per i francesi. Sorride nel finale il Galatasaray: Icardi decisivo al 91', i turchi battono 3-2 lo Sparta Praga. In Conference, bene Molde, Olympiacos e Sturm Graz.

YOUNG BOYS-SPORTING LISBONA 1-3

Lo Young Boys ha un piede e mezzo negli ottavi di Europa League: a Berna, i portoghesi, giunti secondi nel girone dell'Atalanta, si impongono 3-1 portandosi in vantaggio allo scoccare della mezz'ora di gioco con l'autorete di Amenda. Dieci minuti dopo, Gyokeres trasforma un rigore e regala il raddoppio ai lusitani, ma dopo neanche 60 secondi Ugrinic riapre i giochi. Ad inizio ripresa, arriva tuttavia subito il 3-1 dello Sporting, poi gli svizzeri si vedono annullare il possibile 3-2 e non riescono, nel finale, ad accorciare le distanze anche per via del rosso per somma di ammonizioni per Camara. Nel ritorno di Lisbona, lo Sporting potrà addirittura perdere con un gol di scarto per raggiungere le migliori 16 della competizione.

SHAKHTAR-MARSIGLIA 2-2

Tutto aperto invece dopo i primi 90 minuti del Volksparkstadion, anche se succede di tutto: finisce 2-2 tra Shakhtar e Marsiglia, con Gattuso che sogna il colpaccio nel finale ma viene ripreso dagli ucraini. Succede tutto nella ripresa: Aubameyang porta in vantaggio l'OM al 64' ma, solo quattro minuti dopo, Matviienko firma l'1-1. Un botta e risposta che si ripete anche nel finale: Ndiaye segna al 90' e illude i transalpini, ma l'1-2 dura appena tre minuti, poi Eguinaldo fissa, al 93', il punteggio sul definitivo 2-2. Saranno decisivi i 90 minuti di ritorno al Vélodrome: in caso di vittoria, Gattuso vola agli ottavi di finale.

GALATASARAY-SPARTA PRAGA 3-2

Match altrettanto folle in Turchia: il Galatasaray batte 3-2 al 91' lo Sparta Praga grazie ad una prova complessiva sontuosa di Mauro Icardi. L'ex Inter, infatti, serve a Demirbay il pallone dell'1-0 al 19', ma è nella ripresa che succede di tutto: Preciado segna subito il pareggio per i cechi, poi l'ex Napoli Mertens provoca l'autorete di Krejci al 62'. Passa un solo minuto e Nelson lascia i padroni di casa in dieci, così al 65' Kuchta segna il 2-2. All'80', tuttavia, la parità numerica viene ristabilita dopo il secondo giallo a Rynes e, al 91', Icardi fa impazzire il Rams Park di Istanbul regalando il vantaggio nel doppio confronto al Galatasaray: basterà anche un pareggio nel ritorno di Praga.

CONFERENCE LEAGUE

In Conference, lo Sturm Graz ipoteca gli ottavi travolgendo 4-1 lo Slovan Bratislava con Biereth, Stankovic, Kiteishvili e Camara, mentre finisce 2-2 tra St. Gilloise ed Eintracht Francoforte: tutto rimandato al match di ritorno in Germania. L'Olympiacos piega il Ferencvaros grazie al gol all'83' di El Kaabi, mentre il Molde supera 3-2 il Legia sciupando però il momentaneo 3-0 con Gulbrandsen (doppietta) e Kaasa: Josue e Augustyniak accorciano le distanze e alimentano le speranze di rimonta prima del ritorno in Polonia.