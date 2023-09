Europa League: il Liverpool vince 3-1 in rimonta, Boniface trascina il Leverkusen. Ok Rennes e Pana

EUROPA LEAGUE

Klopp va sotto e poi recupera con Nunez, Diaz e Salah. Le Aspirine a valanga 4-0 sull’Hacken, i greci piegano il Villarreal 2-0

© Getty Images Prima giornata di Europa League 2023/24: vittoria in rimonta per il Liverpool, che va sotto nel primo tempo in casa del Lask ma recupera nella ripresa con Nunez (56’), Luis Diaz (63’) e Salah (88’). Larghi successi anche per il Bayer Leverkusen (4-0 sull’Hacken con un super Boniface) e per il Rennes (3-0 sul Maccabi Haifa). Il Panathinaikos supera 2-0 il Villarreal, mentre nel girone della Roma 2-0 dello Slavia Praga in casa del Servette.

GRUPPO E

Successo in rimonta per Liverpool, 3-1 sul campo del Lask. Partenza in sordina dei Reds, che dopo quattordici minuti vanno sotto di un gol: Horvath da corner mette il pallone al limite dell’area per Flecker, il quale batte Kelleher con un destro potente per l’1-0. La squadra di Klopp non riesce a reagire nell’immediato, con gli austriaci che chiudono la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa parte la rimonta ospite: al 56’ Nunez fa 1-1 su rigore, e sette minuti più tardi Luis Diaz ribalta il risultato, su assist di Gravenberch. Nel finale spazio anche per Mohamed Salah, che chiude il match all’88’. Tre punti per il Liverpool in questo avvio di Europa League, resta a zero un Lask comunque coraggioso.

Finisce invece in pareggio 1-1 l’altra gara del Gruppo E, tra Union Saint-Gilloise e Tolosa. I belgi cominciano fortissimo in avvio, ma con il passare dei minuti i francesi spostano leggermente l’inerzia del match dalla loro parte. In pieno recupero del primo tempo gli ospiti stappano la partita, con il calcio di rigore trasformato al 49’ da Dallinga. I padroni di casa non ci stanno, e dopo un lungo forcing riescono a ristabilire l’equilibrio al 69’, con la rete di El Amine Amoura. L’incontro resta in bilico praticamente fino alla fine, ma si spegne poi sull’1-1. Un punto per parte.

GRUPPO F

Nessun problema per il Rennes, vittorioso per 3-0 in casa contro il Maccabi Haifa. Partenza a razzo per i rossoneri, che dopo pochi secondi di gioco sono già sopra di un gol: assist dell’ex Roma Matic e 1-0 siglato da Ludovic Blas. I francesi continuano a spingere tanto, e al 31’ ecco il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio di punizione Truffert pesca l’angolino basso con un colpo balistico di sinistro di prima intenzione da fuori area. Nel secondo tempo le cose non cambiano: al 55’ arriva il 3-0 di Yldimir, innescato da Bourigeaud, ultimo sussulto della partita. Inizia bene il Rennes, partenza in salita per il Maccabi Haifa.

Nell’altra gara del girone colpo del Panathinaikos, che piega 2-0 il Villarreal. Gara a ritmi blandi nel primo tempo, con alcune fiammate da una parte e dall’altra. I sottomarini gialli perdono Denis Suarez per infortunio al 30’, e otto minuti dopo incassano l’1-0 greco di Ioannidis. Al rientro dagli spogliatoi la reazione ospite non è furiosa, con il Pana che difende bene e prova anche a spingersi nuovamente in avanti. Al 78’ ecco il gol che chiude il match, con Sporar che firma il 2-0 finale.

GRUPPO G

Nel girone della Roma trova i primi tre punti anche lo Slavia Praga, che si impone per 2-0 in casa del Servette. Primo tempo dominato ampiamente dai cechi, che sbloccano la gara al 32’ con Masopust. Nella ripresa timida reazione degli svizzeri, che però crollano al 59’ subendo il secondo gol: sugli sviluppi di un corner Ogbu trova l’incornata vincente, dopo la sponda di Zafeiris. Successo importante in trasferta per lo Slavia Praga, esordio amaro per il Servette.

GRUPPO H

Tutto facile per il Bayer Leverkusen, che travolge il BK Hacken 4-0. La squadra di Xabi Alonso stappa la partita al 10’ con il pallonetto morbido di Wirtz, su assist illuminante di Boniface. Sei minuti più tardi arriva anche il 2-0, con Xhaka che pesca l’inserimento perfetto di Amine Adli. Nel secondo tempo il canovaccio è analogo: le Aspirine tornano a premere sull’acceleratore e al 66’ colpiscono ancora, con il sinistro di Boniface. Passano quattro minuti e arriva anche il quarto gol, sull’asse Wirtz-Hofmann. Vince il Leverkusen 4-0 e comincia bene il suo girone, Hacken al tappeto.

Tre punti anche per il Qarabag, con l’1-0 di misura sul Molde. Nei primi quarantacinque minuti gli azeri tengono a lungo il possesso della sfera, senza però riuscire a trovare l’imbucata buona. Bisogna attendere il 55’ per la rete del vantaggio dei padroni di casa, messa a segno da Leandro Andrade. Nei minuti finali di gara gli ospiti suonano la carica alla ricerca del pari, senza però riuscirci.