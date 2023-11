Europa League: vincono Gattuso e De Zerbi, Liverpool ko. Ok Leverkusen e West Ham

europa league

Il Marsiglia trionfa 2-0 sul campo dell’Aek, Brighton corsaro contro l’Ajax. I Reds sconfitti 3-2 in casa del Tolosa, Boniface trascina le Aspirine

© Getty Images Quarto turno di Europa League: tonfo del Liverpool, che viene sconfitto 3-2 in casa del Tolosa. Nel girone B bene il Brighton di De Zerbi, corsaro per 2-0 sul campo dell’Ajax, e il Marsiglia di Gattuso: 2-0 all’Aek. Nel gruppo della Roma il Servette rimonta 2-1 lo Sheriff, mentre in quello dell’Atalanta lo Sporting piega il Rakow 2-1. Leverkusen qualificato grazie al rigore di Boniface, ok West Ham e Friburgo.

GRUPPO B

Grande colpo del Brighton, che si impone per 2-0 sul campo dell’Ajax. Un primo tempo dai ritmi piuttosto basi, ma nonostante lo stallo i Seagulls riescono a stappare il match al quarto d’ora: assist di Adingra e rete dell’ex Barcellona Ansu Fati. Lo spagnolo sfiora il raddoppio verso la fine del primo tempo, ma il secondo gol degli uomini di De Zerbi non tarda ad arrivare: al 53’ i due protagonisti della prima marcatura si scambiano di ruolo, con lo spagnolo ad apparecchiare per l’ivoriano. Gli olandesi cercano di rientrare in partita in tutti i modi nel finale, senza però riuscirci. Il Brighton vola momentaneamente al comando del gruppo B, con 7 punti. Ajax clamorosamente ultimo e a quota 2.

GRUPPO E

Tonfo del Liverpool, che in casa del Tolosa viene sconfitto 3-2. Nonostante un primo tempo dominato in lungo e in largo, al 36’ i Reds vanno sotto 1-0 per mano di Donnum. Dopo l’intervallo i francesi partono ancora forte, e raddoppiano poco prima dell’ora di gioco con il 2-0 firmato dal bomber Dallinga. La squadra di Klopp sembra poter rientrare con l’autorete di Casseres al 73’, ma tre minuti più tardi Magri cala il tris per i padroni di casa. Diogo Jota prova nuovamente a riaprirla all’89’, quando però è ormai troppo tardi. Nell’altra gara del girone successo netto del Lask, che stende 3-0 l’Union Saint-Gilloise: i padroni di casa aprono le marcature al 25’, con il calcio di rigore trasformato da Horvath, e raddoppiano in pieno recupero con Taloverov, al 49’. I belgi cercano di accorciare nella ripresa, ma vengono perforati nuovamente con il 3-0 di Zulj, che chiude il match al 77’. Il Liverpool resta quindi a 9 punti, in testa al girone, avvicinato dal Tolosa a 7, poi Union a 4 e Lask a 3.

GRUPPO F

Due grandi vittorie per Rennes e Villarreal, rispettivamente contro Panathinaikos e Maccabi Haifa. I rossoneri piegano i greci 3-1 nonostante più di un’ora di inferiorità numerica. Rieder porta in vantaggio i francesi, recuperati sull’1-1 dopo l’espulsione dal rigore di Ioannidis. Nella ripresa la squadra di Genesio sembra addirittura giocare meglio con l’uomo in meno, e colpisce prima (65’) con Ibrahim Salah, e poi (70’) con il 3-1 finale di Blas. I sottomarini gialli invece rimontano la compagine greca per 2-1. Il Pana va avanti al 30’ con Seck, con gli ospiti che falliscono il doppio rigore del pari. Nella ripresa gli spagnoli spingono forte, trovando l’1-1 all’82’ con Baena. Quattro minuti più tardi Sorloth si fa perdonare l’errore nel penalty con il 2-1 che completa la rimonta. Rennes che rimane quindi in testa a 9 punti, seguito dal Villarreal a 6. Il Pana resta fermo a 4, così come il Maccabi, ultimo ad 1 punto.

GRUPPO G

Nel gruppo G della Roma vince il Servette, che in casa rimonta 2-1 lo Sheriff. Gli ospiti sbloccano la gara nel primo tempo, grazie all’autorete di Severin al 12’. Il dominio degli svizzeri nella ripresa però porta i suoi frutti, perché all’ 84’ Rouiller firma il pari. Al 90’ i moldavi rimangono in dieci uomini, a causa della doppia ammonizione di Zohouri. Due minuti più tardi Bedia ribalta il risultato con il rigore del 2-1, con la squadra di Pilipchuk che rimane addirittura in nove per via dell’espulsione per proteste di Kiki. Roma e Slavia Praga a braccetto a quota 9, poi appunto Servette (4) e Sheriff (1).

GRUPPO H

Il Bayer Leverkusen vola alla fase di eliminazione diretta grazie all’1-0 esterno sul Qarabag. I padroni di casa impediscono ai tedeschi il classico possesso palla, e rischiano anche di passare in vantaggio verso la fine dei primi quarantacinque minuti. Nella ripresa gli uomini di Xabi Alonso aumentano il ritmo e la pressione e nel recupero strappano i tre punti e la qualificazione: calcio di rigore trasformato dal solito Boniface, che al 94’ sigla l’1-0 finale. Le Aspirine staccano il pass per la fase ad eliminazione diretta, volando a 12 punti. Fermo a quota 6 il Qarabag.