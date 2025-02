Europa League, le statistiche verso Lazio-Viktoria Plzen e Roma-Athletic Bilbao

LE STATISTICHE DI ROMA-ATHLETIC BILBAO

-La Roma ha raggiunto gli ottavi di finale in una delle grandi competizioni europee in ognuna delle ultime 11 stagioni (dal 2014/15): almeno due volte in più rispetto a qualsiasi altra squadra italiana nel periodo.

-La Roma ha incrociato soltanto una volta l’Athletic Club finora in competizioni europee: lo scorso settembre, nel primo turno della fase a gironi (1-1 il finale, con rete di Artem Dovbyk per i capitolini e Aitor Paredes per gli spagnoli).

-Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive contro squadre spagnole (l’ultima nell’ottobre 2022, contro il Real Betis, nella fase a gironi di Europa League), la Roma è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro queste avversarie nelle competizioni europee, pareggiandone, tuttavia, quattro nel parziale (1V), compresa la più recente proprio contro l’Athletic Club.

-La Spagna è il paese contro le cui squadre la Roma ha perso più match disputati all’Olimpico nelle competizioni europee: ben 10, ovvero almeno quattro in più rispetto alle avversarie di qualsiasi altra nazione (a sei la Germania).

-La Roma ha vinto tutte le ultime cinque gare di andata di un doppo confronto giocate negli ottavi di finale in competizioni europee (tre in Europa League, una in Conference League e una in Champions League), tenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro: una di queste proprio contro una squadra spagnola, la Real Sociedad nella EL 2022/23.

-La Roma ha tenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre partite di Europa League andate in scena all’Olimpico e potrebbe infilare più ‘clean sheet’ consecutivi in casa soltanto per la seconda volta nella sua storia nella competizione, dopo la serie di quattro tra maggio e dicembre 2023.