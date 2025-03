Europa League: Lazio-Viktoria Plzen 1-1, Romagnoli porta i biancocelesti ai quarti

Dopo appena 11 secondi bruttissimo fallo di Dweh su Zaccagni. Makkelie gli mostra il giallo e il Var non lo richiama. Ha rischiato grosso il difensore liberiano, graziano dal direttore di gara. Il Viktoria è ben presente in campo e crede nella rimonta. Al 5' Provedel è bravissimo a respingere con la mano destra di richiamo il destro al volo di Kalvach, ma rischia la frittata al 12' quando sbaglia l'appoggio, Vydra recupera e il suo sinistro si stampa sulla parte alta della traversa. I cechi, senza nulla da perdere, giocano meglio, Durosinmi ha una doppia chance ma prima di testa non trova la porta e poi il suo diagonale termina a lato. La migliore occasione della Lazio al 21', una girata di sinistro di Pedro che Jedlicka mette in angolo. Baroni in panchina non è soddisfatto perché i suoi ragazzi creano poco e quando e subiscono troppo le ripartenze del Viktoria, a cui nel primo tempo manca solo la zampata vincente.