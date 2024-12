Europa League, Lazio per gli ottavi e ultimo treno per la Roma. Fiorentina con il LASK per la top-8 in Conference

C'è tutta la rabbia di Castellanos da sfruttare. Marco Baroni lo sa e l'argentino, squalificato in campionato in vista del big match contro l'Inter per una ammonizione mal digerita, sarà titolare ad Amsterdam. Il Taty è carico e alla vigilia di due match che potranno raccontare molto delle ambizioni stagionali biancocelesti ha tutta la voglia di essere un trascinatore in campo. La sfida contro l'Ajax di Farioli è delicata, non solo per le questioni ambientali fuori dal campo e l'assenza di tifosi romani; c'è lo 0-0 contro il Ludogorets da dimenticare per puntare dritti agli ottavi di finale, rispondendo subito alla vittoria esterna dell'Athletic, ma anche gli olandesi dopo il ko di San Sebastian non vogliono altri passi falsi.