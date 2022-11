Europa League, la serata decisiva: Roma e Lazio avanti se...

EUROPA LEAGUE

La squadra di Mourinho può solo vincere, a quella di Sarri invece basta un punto

Lazio-Midtjylland: le foto del match







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la quinta giornata dell'Europa League 2022/23 sono già dieci le squadre sicure di partecipare alla fase a eliminazione diretta, di cui quattro sono certe di fare gli ottavi di finale perché qualificate come prime. Tra le qualificate non ci sono ancora le italiane, ma dopo le vittorie dell'ultima giornata il passaggio alla fase successiva di Roma e Lazio, che nel weekend saranno di fronte per il derby Capitale, è un po' più vicino: la squadra di Mourinho, che ha già chiamato a raccolta i tifosi, dovrà battere il Ludogorets all'Olimpico, mentre a quella di Sarri basterà un punto a Rotterdam contro il Feyenoord.

Le squadre qualificate (chi arriva primo va diretto agli ottavi, mentre la seconda va agli spareggi contro una squadra che scende dalla Champions) - Nel girone A Arsenal e PSV, che si giocheranno il primo posto all'ultima giornata, nel girone B Fenerbahce e Rennes, coi francesi in vantaggio per la differenza reti, nel girone C il Betis che è già sicuro degli ottavi come il St. Gilloise, grande sopresa del gruppo D. Nel girone E avanti Real Sociedad e Manchester United, con gli inglesi che al momento farebbero gli spareggi, mentre il Friburgo (girone F) e il Ferencvaros (H) sono già agli ottavi.

La Roma si qualifica se... Serviranno tre punti alla Roma per guadagnarsi il secondo posto del girone. I giallorossi infatti hanno gli stessi punti del Ludogorets, ma sono sotto per gli scontri diretti avendo perso l'andata in Bulgaria. In caso di vittoria giovedì all'Olimpico i giallorossi staccherebbero il pass per i playoff contro una delle terze della Champions, in ogni altro caso passerebbero i bulgari e i giallorossi "scivolerebbero" in Conference. Vedi anche Europa League Roma, Mourinho: "Ci giochiamo tutto all'ultima, l'Olimpico ci aiuterà"

Lazio avanti se... Alla squadra di Sarri basta un punto a Rotterdam contro il Feyenoord, mentre con una vittoria sarebbe quasi certa del primo posto perchè ha una migliore differenza reti rispetto allo Sturm Graz. Con una sconfitta invece la Lazio finirebbe sotto gli olandesi (che avrebbero una migliore differenza reti) e di sicuro anche dietro ad una tra Sturm e Midtjylland e quindi sarebbe fuori. C'è però una possibilità di passaggio anche con un ko: la Lazio passerebbe da seconda se perdesse col Feyenoord con un solo gol di scarto (all'andata 4-2 biancoceleste) e il Midtjylland non dovesse vincere.