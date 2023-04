Europa League, Juventus-Sporting 1-0: Allegri si prende il primo round

JUVENTUS-SPORTING 1-0

Dopo un primo tempo di sofferenza decide una zampata di Gatti al 73', decisivo anche Perin nel finale: tra sette giorni il ritorno a Lisbona

Juve-Sporting, le immagini del match























































© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus supera 1-0 lo Sporting Lisbona a Torino e conquista il primo round nel doppio confronto valido per i quarti di finale di Europa League. I ragazzi di Allegri soffrono nel primo tempo, rischiano in diverse occasioni, poi crescono nella ripresa fino al 73', quando a sbloccare un match complicato è Federico Gatti, che segna da due passi il suo primo gol in bianconero approfittando anche di un errore del portiere avversario Adan. Nel finale sale in cattedra Perin, con un doppio intervento strepitoso nei minuti di recupero che salva i suoi e consente alla squadra di presentarsi in vantaggio al match di ritorno, in programma tra sette giorni a Lisbona.

LA PARTITA

Allegri rispolvera il tridente con Milik affiancato da Chiesa e Di Maria, schierando i suoi a specchio col 3-4-3 di Amorim. Le squadre si affrontano da subito a viso aperto, pressandosi a vicenda con grande aggressività soprattutto in mezzo al campo. La prima chance della serata è per i bianconeri e arriva sull'asse Di Maria-Chiesa: lancio perfetto dell'argentino, controllo strepitoso e destro dell'azzurro, che trova la risposta di un attento Adan. I lusitani rispondono al 20' con Morita, che colpisce bene dalla distanza dopo un controllo sospetto e fa sibilare il pallone a fil di palo. Attorno alla mezzora la Juve comincia a disunirsi e Coates fa tremare lo Stadium: lo fa due volte nel giro di un minuto e mezzo, ma in entrambe le occasioni è impeccabile Szczesny. I bianconeri soffrono specialmente sul settore sinistro, e al 33' rischiano ancora tantissimo su un affondo di Edwards, ma la conclusione di Santos è respinta da Bremer a pochi passi dalla linea di porta. Poco prima dell'intervallo Allegri è costretto sostituire Szczesny, fuori in lacrime dopo essersi portato la mano al petto per qualche istante. Un primo tempo di grande sofferenza per i padroni di casa si chiude sullo 0-0.

A inizio ripresa è sempre lo Sporting a fare la partita, mentre i bianconeri appaiono ancora molto disuniti, imprecisi nei passaggi e spesso in affanno sulle chiusure. Al 62' entrano Vlahovic per Milik e Fagioli per un Kostic in grossa difficoltà, con Chiesa che si allarga a sinistra nel 3-5-2. Col passare dei minuti i portoghesi abbassano il baricentro, i ragazzi di Allegri crescono, Chiesa sale di giri, ma a sbloccarla al 73' è forse il meno atteso: Adan liscia completamente l'uscita su un cross indirizzato sulla testa di Vlahovic, il serbo colpisce verso la porta, i difensori respingono sulla linea ma sulla palla si avventa Gatti, che dopo una grande prova difensiva si toglie anche la soddisfazione del primo gol in bianconero. Nel finale la Juve sembra in grado di amministrare il vantaggio, ma in pieno recupero sbanda clamorosamente sulla destra: il cross di Gomes trova Gonçalves a un passo dalla porta, ma Perin è strepitoso, prima a respingere sulla sua conclusione, poi a rialzarsi e neutralizzare anche il tap-in di Bellerin. Un doppio intervento fondamentale, che vale i 3 punti e che consente ai bianconeri di andare a Lisbona con una vittoria da difendere, su un campo comunque difficilissimo. Negli ultimi minuti c'è spazio anche per Pogba, che nel complesso si vede poco, ma è decisivo con un intervento difensivo in spaccata e si guadagna gli applausi del pubblico torinese.

LE PAGELLE

Kostic 5 - Un'ora di grande sofferenza: chiuso dalla presenza di Chiesa nel tridente, davanti si vede pochissimo e in difesa è in costante affanno, specialmente contro Edwards.

Chiesa 6,5 - Nel primo tempo è sua l'unica vera occasione bianconera, ma fatica a trovare la giusta posizione e lascia un po' scoperta la fascia di competenza. Nella ripresa si allarga, cresce di intensità e alla fine risulta tra i migliori in campo.

Gatti 7 - Ennesima prova impeccabile sul piano difensivo, condita da un gol tanto semplice quanto decisivo. È cresciuto tantissimo e ha dimostrato, una volta di più, di meritarsi la Juve.

Adan 5 - Una bella parata su Chiesa nel primo tempo, ma anche qualche incertezza coi piedi e, soprattutto, la clamorosa uscita a vuoto sul gol di Gatti che vale la sconfitta dei suoi.

Edwards 6,5 - Disputa un'ora di grande qualità, facendo ammattire Kostic e tutta la corsia sinistra della Juve. Cala un po' nel finale, come tutta la squadra.

Chermiti 5 - Serata davvero complicata per il giovanissimo attaccante. Paga forse l'inesperienza perdendo tutti i duelli individuali contro Bremer e Gatti.

IL TABELLINO

Juventus-Sporting CP 1-0

Juventus (3-4-3): Szczesny 7 (44' Perin 7,5); Gatti 7, Bremer 6,5, Danilo 6,5; Cuadrado 6,5, Locatelli 5 (40' st Paredes sv), Rabiot 6, Kostic 5 (17' st Fagioli 6); Di Maria 6 (40' st Pogba 6), Milik 5 (17' st Vlahovic 6), Chiesa 6,5.

Allenatore: Allegri 6

Sporting CP (3-4-3): Adan 5; St. Juste 6,5 (45'+4 Diomande 6), Inacio 6, Coates 6; Esgaio 5,5 (32' st Bellerin 6), Morita 6, Gonçalves 6, Santos 6 (17' st Reis 5,5); Edwards 6,5 (32' st Essugo 5,5), Chermiti 5 (17' st Gomes 5), Trincao 5,5.

Allenatore: Amorim 5,5

Arbitro: Meler

Marcatori: 28' st Gatti (J)

Ammoniti: Inacio (S), Rabiot (J), Vlahovic (J)

Espulsi: