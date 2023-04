© Getty Images

Problemi per Wojciech Szczesny durante il match contro lo Sporting Lisbona. Il portiere della Juventus non si è sentito bene nel finale del primo tempo dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro i portoghesi: dapprima si è portato la mano sul petto e poi ha chiesto immediatamente il cambio. Sul terreno di gioco si sono così fiondati i medici dello staff sanitario juventino che hanno innanzitutto tranquillizzato il polacco che a quel punto, pur ancora visibilmente spaventato, ha raggiunto gli spogliatoi sulle sue gambe. Una volta lasciato il campo, Szczesny si è sottoposto a un elettrocardiogramma nel centro medico dello Stadium, esame che non ha rilevato nulla di anomalo. Probabilmente si è trattato di una improvvisa tachicardia (palpitazioni) che ha determinato la successiva reazione di panico. Nelle prossime ore verranno effettuati nuovi e più approfonditi accertamenti. Al posto di Szczesny è entrato Perin.