Europa League, il tecnico del Rijeka: "Contro il Napoli potrei dover schierare la Primavera"

EUROPA LEAGUE

Simon Rozman lancia l'allarme a tre giorni dalla sfida di Europa League contro il Napoli: "Siamo in difficoltà a causa del Covid - ha detto il tecnico del Rijeka - Ci misuriamo la temperatura ogni tre ore e ogni tre ore mi ritrovo una nuova squadra da preparare alla partita. Abbiamo problemi di salute, spero di avere 12 giocatori a disposizione per giocare contro il Napoli. Altrimenti, dovrà schierare la Priamavera...". Getty Images

Settimana scorsa era stato ufficializzato che la partita, in programma giovedì alle 18.55, si sarebbe disputata a porte chiuse a causa della crescita dei contagi da Covid-19 che sta interessando anche la Croazia. Due weekend fa, invece, il Rijeka era stato costretto a una giornata di stop in campionato dopo il rinvio della partita col Gorica, travolto da ben 13 casi di positività tra i giocatori. Al momento nessun caso di Covid è stato ufficialmente comunicato dal club, ma evidentemente alcuni giocatori hanno accusato sintomi, facendo sorgere più di un timore nell'allenatore in vista della sfida con Mertens e compagni.