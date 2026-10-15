Le pagelle di Salisburgo-Milan: per Cisse serata magica, Hutchinson e Bartesaghi padroni delle fasce

Hutchinson 7 - Tutti lì a pensare che sia solo mancino e lui, con disinvoltura, pennella l'assist per l'1-0 di Cisse. Un minuto dopo sfiora il raddoppio con un sinistro deviato, prende coraggio e mostra le sue doti tecniche elevate. A metà primo tempo ha un cartellino giallo a carico ma non si fa condizionare e continua a infastidire la difesa avversaria con la sua velocità.