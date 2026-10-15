EUROPA LEAGUE

Le pagelle di Salisburgo-Milan: per Cisse serata magica, Hutchinson e Bartesaghi padroni delle fasce

De Winter continua a crescere ed è il migliore della difesa, Terracciano è l'unico insufficiente per l'espulsione insensata

di Enzo Palladini
15 Ott 2026 - 20:38
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MILAN 

Maignan 6 - Poco dopo l'inizio del secondo tempo alza la mano e dice: "Ci sono anch'io". Bellissima uscita su Baidoo: è il primo vero intervento. 

Tomori 6 - Non è un rientro tranquillo, il suo. Dalla sua parte agisce il velocissimo (ma un po' impreciso) Baidoo. Lavoraccio per uno che non gioca da mesi, ma l'inglese è motivato e prende le misure all'avversario. 

Dal 22' st Terracciano 5 - In una partita ampiamente indirizzata, trova il modo di farsi espellere per un fallo da ultimo uomo.

De Winter 7 - Da qualche partita è in crescita, nel caso specifico si prende cura efficacemente con l'urticante Tabakovic e dà una grande mano ai compagni di reparto in molte situazioni.  

Pavlovic 6 - Qualche buona chiusura alterata a qualche errore insolito nel far ripartire le azioni. Lo si vede meno spesso anche dalle parti dell'area avversaria, ma alla fine il positivo supera il negativo. 

Dal 36' st Diawara sv. 

Hutchinson 7 - Tutti lì a pensare che sia solo mancino e lui, con disinvoltura, pennella l'assist per l'1-0 di Cisse. Un minuto dopo sfiora il raddoppio con un sinistro deviato, prende coraggio e mostra le sue doti tecniche elevate. A metà primo tempo ha un cartellino giallo a carico ma non si fa condizionare e continua a infastidire la difesa avversaria con la sua velocità. 

Jashari 6,5 - Deve fare il simil-Modric, che poi alla fine è il ruolo che gli si addice di più. Ha delle buone uscire dalla zona difensiva, soprattutto quando Rabiot e Loftus-Cheek collaborano con entusiasmo. Bravo nella riaggressione da cui sgorga il 4-0. 

Rabiot 7 - La sua presenza ha sempre un peso nell'economia di una partita. Pur non essendo ancora al massimo della sua condizione fisica, garantisce alcuni movimenti e alcuni strappi che solo lui è in grado di fare. 

Dal 15' st Modric 6,5 - Mezz'ora sul velluto, con carezze al pallone e un po' di accademia. 

Bartesaghi 7 - Vederlo in campo fa sorgere una domanda: come mai di solito non gioca? Fin dai primi minuti sulla fascia sinistra le iniziative migliori sono le sue, con l'aggiunta di un buon lavoro in fase difensiva. Poi dal suo piede sinistro arriva il tocco al volo che si trasforna in assist per il 2-0 di Cisse.  

Loftus-Cheek 6 - Illude tutti di essere in gran serata grazie a un'ottima uscita dalla propria zona difensiva nei primi minuti, poi fallisce un'occasione (non facile) tentando un pallonetto e a un certo punto sparisce un po' dai radar. Si rivede più avanti, con qualche buona iniziativa. 

Cisse 8 - Qualche partita da comprimario dopo il grande inizio di stagione gli ha fatto bene, eccome. Entra subito nel clima della partita e intelligentemente si fa trovare pronto per appoggiare in rete di testa l'1-0 su cross di Hutchinson e alla mezz'ora del primo tempo si ripete, questa volta di piede, sull'assist di Bartesaghi per il 2-0. La sua serata diventa straordinaria quando segna anche il terzo gol, chiudendo magistralmente un contropiede sull'assist di Rabiot. 

Dal 15' st Pulisic 6 - Giusto un breve allenamento, che serve comunque per ritrovare un po' di ritmo-partita in più. 

Camarda 6 - Non si fa intimorire da Boma, difensore centrale forte fisicamente e attento. Lotta con coraggio, nonostante il poco spazio che gli viene concesso. 

Dal 15' st Gonçalo Ramos 6,5 - Segnare fa sempre bene. Soprattutto quando si viene da un periodo di digiuno. Il sinistro del 4-0 può essere beneaugurante. 

Allenatore Ruben Amorim 7 - Prende qualche rischio, ma alla fine da questa partita ricava forse anche più di quanto si aspettasse, tre punti e molte indicazioni positive. 

SALISBURGO 

 Zawieschitzky 5,5; Morgalla 4,5 (36' st Drexler sv), Boma 6, Zabransky 5,5, Schmid 5,5; Barry 5, Mazurek 6,5; Lindstrom 5 (28' st Redzic 5,5), Kitano 5 (15' st Diakitè 5,5), Baidoo 6 (15' st Vertessen) 6; Tabakovic 5 (28' st Camara 6). Allenatore Rohl 5. 

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