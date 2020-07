Europa League, segui il sorteggio della fase finale in diretta 

Non è una giornata fortunata per le italiane in Europa. Dopo il sorteggio Champions, a Nyon è andato in scena quello di Europa League, che ripartirà il 5 agosto e si concluderà il 21 dello stesso mese. Al momento nessuna delle squadre che sono arrivate agli ottavi, Inter e Roma comprese, ha in tasca il biglietto per la Final Eight che si giocherà in Germania dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Se l'Inter batterà il Getafe in gara unica affronterà nei quarti la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers, mentre alla Roma, in caso di passaggio del turno contro il Siviglia di Monchi, toccherà la vincente di Wolves-Olympiacos. Se il cammino sarà trionfale, le due italiane potrebbero incrociarsi nella finale di Colonia.