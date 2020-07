Final eight Champions League: l'Atalanta pesca il Psg, non sorridono Juve e Napoli

FINAL EIGHT

TEMPO REALE

Sorteggio sfortunato per le italiane delle Final eight di Champions League. L'Atalanta, unica italiana qualificata al momento ai quarti, affronterà il Psg. La Juve in caso di passaggio del turno contro il Lione si troverà la vincente di Real Madrid-Manchester City (1-2 all'andata), mentre per il Napoli che sfida il Barcellona possibile incrocio con la vincente di Bayern Monaco-Chelsea (3-0).

Un parte del tabellone dura e una più semplice. Da una parte Juve e Napoli che se raggiungeranno le Final eight di Lisbona dovranno affrontare sfide molto impegnative. Per i bianconeri una tra Real Madrid e Manchester City (la squadra di Guardiola ha vinto 2-1 l'andata in Spagna), mentre per i partenopei più che probabile il Bayern Monaco forte del 3-0 dell'andata sul Chelsea. In semifinale possibile derby italiano.

Dall'altra l'Atalanta che affronterà subito il Psg e poi sulla sua strada incrocerebbe Atletico Madrid o Lipsia (senza Werner). Nessuna di queste quattro squadre ha mai vinto la Champions e sicuramente si troverà in finale. Per la squadra di Gasperini, ora in forma super, il vantaggio di aver ripreso il campionato, mentre ai francesi mancherà tanto il ritmo partita nonostante le due finali di coppa che giocheranno a fine luglio. Tra i francesi non ci saranno Cavani e Meunier che hanno scelto di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno.

LE SEMIFINALI

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 3

Vincente quarto di finale 2-Vincente quarto di finale 4

I QUARTI

(4) ATALANTA-Psg

(3) NAPOLI/Barcellona-Chelsea-Bayern Monaco

(2) Lipsia-Atletico Madrid

(1) Real Madrid/Manchester City-Lione/JUVENTUS

In collegamento da Torino Chiellini: "Non è stato facile tenersi in forma durante il lockdown. Mi sono allenato tanto al mattino e poi con mia figlia. Ho trascorso tanto tempo con la mia famiglia. Sono contento sia ripartita la stagione: non vediamo l'ora di giocare la Champions ed arrivare a Lisbona ma prima dobbiamo vincere in Italia e battere il Lione".

CHAMPIONS LEAGUE: DATE E STADI

Quarti di finale: 12-15 agosto; semifinali: 18-19 agosto; finale: 23 agosto. Si giocherà negli stadi di Lisbona: il da Luz (che ospiterà anche la finale) e il José Alvalade