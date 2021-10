Europa League: frena la Stella Rossa, pari tra Betis Siviglia e Bayer Leverkusen

EUROPA LEAGUE

La squadra di Stankovic non va oltre l’1-1 in casa del Midtjylland, pareggio anche per il Fenerbahce in casa con l’Anversa

Pari a Siviglia tra Betis e Bayer Leverkusen: 1-1 e primo posto nel girone a parimerito per le due squadre. Pareggia 1-1 anche la Stella Rossa in casa del Midtjylland, così gli uomini di Stankovic non riescono a firmare il terzo successo di fila. Vince in trasferta 1-0 invece il Braga sul Ludogorets, mentre è successo casalingo del Rapid Vienna (2-1 alla Dinamo Zagabria). 2-2 infine tra Fenerbahce e Anversa ad Istanbul. Getty Images

GRUPPO D

Non riescono a cogliere la prima vittoria Fenerbahce e Anversa: 2-2 a Istanbul e i turchi vanno a due punti, mentre per i belgi è il primo punto. Samatta porta avanti gli ospiti dopo appena due minuti, poi fa tutto Valencia nel bene e nel male per i turchi: prima pareggia al 21’, poi sbaglia il rigore del vantaggio al 37’, infine sigla comunque il gol del 2-1 al 45’ sempre su rigore. Nella ripresa i belgi reagiscono e ristabiliscono il pari al 63’ con Gerkens.

GRUPPO F

Prima frenata per la Stella Rossa che manca la terza vittoria di fila e viene raggiunta dal Midtjylland sull’1-1, ma mantiene comunque la vetta del girone con sette punti: gli uomini di Stankovic vanno avanti grazie alla rete di Ivanic al 58’, i padroni di casa pareggiano i conti con Dyhr al 78’. Successo esterno invece per il Braga, secondo a 6 punti: 1-0 al Ludogorets con gol di Horta al 7’.

GRUPPO G

Equilibrio e un punto ciascuno tra Betis Siviglia e Bayer Leverkusen: il rigore di Iglesias al 75’ porta in vantaggio gli andalusi, ma passano otto minuti e Andrich impatta 1-1. Spagnoli e tedeschi entrambi a 7 punti, mentre a 3 punti c’è il Celtic Glasgow che martedì ha sconfitto il Ferencvaros (ancora ultimissimo a zero).

GRUPPO H

Conquista la prima vittoria del girone contro la Dinamo Zagabria il Rapid Vienna (2-1 il risultato), che ringrazia Grull e Hofmann in rete nel primo tempo con in mezzo il momentaneo pareggio di Orsic. Austriaci e croati sono adesso a parimerito a tre punti in classifica.