Europa League: Cluj in testa con la Roma, 2-0 al Cska Sofia. La Real Sociedad vince nel finale a Rijeka

EUROPA LEAGUE

Esordio vincente per il Cluj, inserito nel gruppo A di Europa League con la Roma. In Bulgaria, infatti, i romeni vincono 2-0 contro il Cska Sofia con due reti nella ripresa: segnano Rondon al 53' e Deac su rigore al 74'. Nel girone del Napoli, vince la Real Sociedad, che trova l’1-0 sul Rijeka grazie al gol di Bautista al 93’. L'Arsenal vince 2-1 in rimonta in casa del Rapid Vienna, Bayer Leverkusen scatenato: 6-2 al Nizza. Poker del Benfica sul campo del Lech Poznan.

GRUPPO A

Nel girone della Roma, il Cluj vince 2-0 in Bulgaria contro il Cska Sofia grazie ad un secondo tempo perfetto. Dopo una prima metà di gara priva di occasioni da gol, la partita si sblocca al 53': Rondon raccoglie l'assist di Deac sugli sviluppi di un calcio d'angolo e, di testa, batte Busatto, firmando l'1-0 per i romeni. Il raddoppio arriva al 74': Debeljuh viene trattenuto in area da Matthej e Deac, dal dischetto, spiazza Busatto firmando la rete che chiude il match e che regala tre punti importantissimi al Cluj. Crolla invece il Cska Sofia, prossimo avversario della Roma.

GRUPPO F

Nel girone del Napoli, vince la Real Sociedad, che passa a Rijeka nel finale. Sono i croati a rendersi pericolosi per primi con Andrijasevic, ma la grande chance ce l'ha David Silva, che costringe Nevistic al miracolo. Loncar sfiora ancora il 2-1 per i padroni di casa nel finale di primo tempo. Nella ripresa, gli spagnoli insistono e colpiscono il palo all'83' con Oyarzabal. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva invece il gol di Bautista, che al 93' riceve l'assist di Merino dalla sinistra e conclude col mancino, facendo passare la palla sotto le gambe di Nevistic e regalando la vittoria nel recupero alla Real Sociedad, che nel prossimo turno ospiterà il Napoli.

GRUPPO B

Soffre ma vince l'Arsenal, che a Vienna batte 2-1 il Rapid in rimonta. Clamoroso l'errore della difesa dei Gunners in occasione del vantaggio degli austriaci: Leno sbaglia il rinvio e serve involontariamente Kara, che consente a Fountas di segnare, a porta vuota, la rete dell'1-0 al 51'. I londinesi, però, trovano la rimonta nel giro di tre minuti: al 72', David Luiz firma il pareggio di testa, mentre al 75' è Aubameyang, con un tap-in sotto porta, a firmare il 2-1 finale per gli uomini di Arteta. L'Arsenal guida il gruppo B insieme al Molde, che supera 2-1 il Dundalk. A Dublino, i norvegesi giocano meglio ma sono ma a sbloccarla sono i padroni di casa, che passano vantaggio al 35' grazie al colpo di testa di Murray. Gli ospiti, però, trovano prima l'1-1 al 62' grazie al gran sinistro al volo di Hussain, poi completano la rimonta con il rigore di Omoijuanfo al 72'.

GRUPPO C

Leverkusen a valanga sul Nizza: alla BayArena finisce 6-2. Il match si sblocca già all'11', con Amiri che, servito da Bailey, incrocia battendo Benitez. Dopo 4 minuti, arriva il raddoppio, con la bordata sotto la traversa di Alario. I francesi accorciano le distanze con Gouiri, che con un destro preciso e angolato batte Hradecky. I tedeschi, però, si scatenano e chiudono il match con la doppietta di Bellarabi e il sigillo di Witz. Il gol di Claude Maurice al 90' rende solo meno amaro il passivo. Leverkusen in vetta insieme all'Hapoel Beer Sheva, che batte 3-1 lo Slavia Praga. Agudelo porta in vantaggio i padroni di casa sul finire del primo tempo, i cechi pareggiano al 75' con Provod. Tra l'86' e l'88', però, Acolatse firma la doppietta che regala il successo agli israeliani.

GRUPPO D

Partita ricca di emozioni a Poznan: il Lech risponde due volte al momentaneo vantaggio del Benfica grazie alla doppietta di Ishak, che per due volte riprende i portoghesi, passati in vantaggio con il rigore di Pizzi. Gli ospiti, però, possono contare su uno scatenato Darwin Nunez, che firma una tripletta al 42', al 60' e al 93' che consente agli uomini di Jorge Jesus di portare a casa tre punti pesantissimi. Vincono anche i Rangers di Steven Gerrard, che si impongono in Belgio con un netto 2-0 sullo Standard Liegi. Scozzesi avanti al 19' grazie al rigore di Tavernier, il raddoppio arriva nel finale grazie al super gol di Roofe, che da centrocampo sorprende Bodart e chiude la partita.

GRUPPO E

Crolla il Psv Eindhoven, che perde 2-1 in casa contro il Granada. Sono gli olandesi a passare in vantaggio grazie al destro in area di Gotze, che raccoglie il cross di Dumfries e fulmina Silva nel recupero del primo tempo. Gli ospiti, però, la rimontano nel giro di 10 minuti con Molina (57') e Machis (66'). Gli spagnoli ottengono la vetta solitaria del girone grazie al pareggio tra Paok e Omonia, che in Grecia non vanno oltre l'1-1. I ciprioti, all'esordio assoluto nella competizione, passano grazie al tap-in in area di Bautheac al 16'. Al 56', però, Schwab serve in area Murg, che batte Fabiano con il sinistro e salva i suoi.