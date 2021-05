Europa League, cinque giocatori della Roma nella squadra dell'anno Uefa

L'avventura della Roma in Europa League si è fermata ad un passo dalla finale ma la squadra giallorossa è stata tra le grandi protagoniste della manifestazione. Ecco perché gli esperti della Uefa hanno inserito cinque giocatori della Roma nella squadra dell'anno dell'Europa League: Pau Lopez, Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Dzeko rientrano nella lista dei migliori 23. Per Villarreal e Manchester United, rispettivamente vincente e sconfitta in finale, sette e sei giocatori.