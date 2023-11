Europa League: Brighton, West Ham, Rennes e Friburgo staccano il pass, cade il Betis

europa league

La squadra di De Zerbi piega l’Aek ad Atene 1-0 e si qualifica nel gruppo B, il ritorno al gol di Terrier lancia i francesi contro il Maccabi

© Getty Images Primi verdetti nella 5a giornata dei gironi di Europa League: il Brighton di De Zerbi si qualifica nel gruppo B grazie all’1-0 in casa dell’Aek Atene. Staccano il pass nel gruppo A anche il Friburgo, che travolge 5-0 l’Olympiacos, e il West Ham, a cui basta l’1-0 contro il Backa Topola. Avanti anche il Rennes nel girone F, che piega 3-0 il Maccabi Haifa, mentre il Betis cade contro lo Sparta Praga e deve rimandare la qualificazione.

GRUPPO A

Nel gruppo A tutto facile per il Friburgo, che schianta l’Olympiacos 5-0 tra le mura casalinghe. Quattro reti in un tempo per i tedeschi, con un Gregoritsch super protagonista: al 3’ l’attaccante apre le marcature con una girata, raddoppia di testa su corner cinque minuti più tardi e si porta a casa il pallone al 36’ con la sua tripletta personale. Al 42’ c’è spazio anche per la rete di Sidillia. Nel secondo tempo i ritmi calano, ma al 77’ Doan cala il pokerissimo con il cinque a zero finale. Nell’altra gara del girone il West Ham fatica tremendamente in casa del Backa Topola, ma riesce nel finale a trionfare 1-0 e a passare al turno successivo. Gli Hammers sono sempre in gestione della gara nel corso dei novanta minuti, ma i serbi si chiudono e non lasciano spazi per il vantaggio ospite. Serve il colpo di Soucek all’89’ per risolvere la gara, con Friburgo e West Ham che salgono a quota 12 e si giocheranno il primo posto del girone nell’ultima giornata.

GRUPPO B

Il Brighton piega 1-0 l’AEK Atene in trasferta e stacca il pass per la fase a eliminazione diretta di Europa League: nel primo tempo i greci di fatto dominano la gara, con i Seagulls che si salvano in più occasioni e con i padroni di casa che colpiscono anche un palo. In avvio di ripresa gli uomini di De Zerbi riescono a sfondare, con il calcio di rigore trasformato da Joao Pedro al 55’. Dieci minuti più tardi la gara si mette ancor più in discesa per gli ospiti, che passano in superiorità numerica grazie all’espulsione di Gacinovic. In inferiorità numerica i gialloneri cercano comunque di spingere per il pari, senza però riuscire a colpire. Vince 1-0 il Brighton e passa il turno, in attesa di capire se come prima del girone (che vorrebbe dire ottavi) o seconda (playoff).

GRUPPO C

Lo Sparta Praga rimescola le carte nel girone C superando a sorpresa il Betis Siviglia con il punteggio di 1-0. Il primo tempo è appannaggio degli spagnoli, con i cechi che però non disdegnano alcune ripartenze molto pericolose. Dopo i primi quarantacinque minuti i padroni di casa riescono addirittura a colpire, al 54’ con Lukas Haraslin. Dopo il gol subito i biancoverdi spingono forte per cercare almeno il pareggio, ma non riescono a riprendere il match. Finisce 1-0, con lo Sparta Praga che sale a 7 punti, a -2 dal Betis.

GRUPPO D

Nel girone D dell’Atalanta colpo del Rakow Czestochowa, corsaro per 1-0 in casa dello Sturm Graz. In avvio gli austriaci cercano di far valere il fattore campo, ma con il passare dei minuti l’inerzia della gara si sposta a favore degli ospiti. Al duplice fischio il risultato è ancora in equilibrio, ma al rientro in campo dopo l’intervallo i polacchi premono ancor di più sull’acceleratore. Il gol partita arriva all’81’, con Yeboah che insacca il vantaggio sull’assist di Jean Carlos. Prima storica vittoria per il Rakow, che può anche sognare il terzo slot per l’approdo in Conference League.

GRUPPO F

Vittoria e qualificazione anche per il Rennes, che supera 3-0 il Maccabi Haifa in trasferta. Dominio totale dei francesi, che poco prima della mezzora riescono a stappare la partita: al 29’ Martin Terrier apre le marcature, su assist di Le Fee, tornando al gol dopo il brutto infortunio al ginocchio della scorsa stagione. In apertura di secondo tempo i rossoneri di fatto chiudono la pratica, grazie al raddoppio di Gouiri al 47’. Gli uomini di Stephan non si fermano dopo il doppio vantaggio, e nei minuti di recupero calano il tris con il gol di Rieder al 93’. Vince il Rennes e sale a 12 punti, momentaneamente in testa al gruppo F e con il pass per il prossimo turno in tasca.