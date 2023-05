Europa League: Bayer Leverkusen-Roma 0-0, giallorossi in finale

LEVERKUSEN-ROMA 0-0

La squadra di Mouinho difende l'1-0 dell'Olimpico: il 31 maggio a Budapest la vincente di Siviglia-Juventus

La Roma vola in finale di Europa League























© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Grande impresa della Roma che pareggia per 0-0 sul campo del Bayer Leverkusen e vola in finale di Europa League: il 31 maggio a Budapest c'è la vincente di Siviglia-Juventus. In Germania, i giallorossi difendono con i denti l'1-0 dell'andata all'Olimpico, impostando una gara prettamente difensiva. I tedeschi attaccano dal primo all'ultimo minuto, ma sbattono contro la traversa con Diaby (12'), le parate di Rui Patricio e pagano la scarsa mira degli attaccanti. Per i capitolini è la seconda finale europea di fila dopo aver vinto nella passata stagione la Conference League, la quarta della loro storia.

IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-ROMA 0-0

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Hincapie, Tah (41' st Amiri); Frimpong, Palacios (35' st Hlozek), Demirbay, Bakker (29' st Adli); Wirtz, Diaby; Azmoun. A disp.: Pentz, Lomb, Hudson-Odoi, Fosu-Mensah, Azhil, Aourir. All.: Xabi Alonso

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik (33' st Smalling), Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola (34' Zalewski); Belotti (1' st Wijnaldum), Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Camara, Tahirovic, Missori, Volpato, El Shaarawy, Dybala. All.: Mourinho

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori:

Ammoniti: Hincapie (B), Palacios (B), Bakker (B), Ibanez (R), Cristante (R), Diaby (B), Tapsoba (B), Abraham (R)

Espulsi: -

Note: Al 53' ammonito Xabi Alonso (B) per proteste