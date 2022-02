Europa League: Barcellona-Napoli 1-1, Ferran Torres risponde a Zielinski

BARCELLONA-NAPOLI 1-1

Azzurri in vantaggio con il polacco e raggiunti su rigore dallo spagnolo: tra una settimana il ritorno al Maradona deciderà chi andrà agli ottavi

di

Andrea Ghislandi

Finisce 1-1 l'andata dello spareggio per accedere agli ottavi di Europa League tra Barcellona e Napoli: la qualificazione si deciderà tra una settimana al Maradona. Gli azzurri tengono bene il campo nel primo tempo e trovano il vantaggio al 29' grazie a Zielinski, con Ter Stegen che respinge la prima conclusione del polacco, ma nulla può sul secondo tentativo. Il pareggio blaugrana arriva al 59' con un rigore di Ferran Torres concesso per un tocco di mano di Juan Jesus ravvisato dal Var. Napoli, buon pari al Camp Nou





































































LA PARTITA

Xavi non può contare su Dani Alves, non iscritto alle liste Uefa, e sugli infortunati Ansu Fati, Depay, Arajuo, Lenglet, Umtiti e Sergi Roberto, e lascia inizialmente in panchina Busquets e Gavi. Mingueza è il terzino destro, in mezzo al campo c'è Frankie De Jong, con Nico Gonzalez e Pedri ai suoi lati. In attacco il tridente Traoré-Ferran Torres-Aubameyang. Spalletti, dal canto suo, preferisce Juan Jesus a Mario Rui come terzino sinistro e non rinuncia a Osimhen, completamente ristabilito dopo la botta accusata nelle scorse ore.

Il Barça fa la partita ma la palla non scorre rapida e veloce come nei giorni migliori, il Napoli aspetta basso pronto a ripartire negli ampi spazi lasciati dai catalani. Il primo squillo è di Pedri, ma la sua conclusione sorvola di poco la traversa (5'). Dieci minuti dopo e Nico Gonzalez scalda le mani di Meret (15'). Con il passare dei minuti gli azzurri prendono le misure e al 22' sfiorano il gol: Osimhen scatta sul filo del fuorigioco, sinistro ribattuto da Ter Stegen con le gambe. Al 28' Ferran Torres spreca clamorosamente una ghiotta occasione propiziata da Aubameyang e i catalani sono vittima del classico "gol mangiato, gol subito". Un minuto dopo Zielinski scambia con Elmas, Ter Stegen respinge la prima conclusione del polacco, ma nulla può sul secondo tentativo.

Nella ripresa i catalani alzano il ritmo del gioco e il Napoli non riesce praticamente più a ripartire, facendosi schiacciare un po' troppo nella propria area di rigore. Non che il Barça faccia chissà che cosa se non avere quasi sempre il pallone tra i piedi e allora arriva il Var in suo soccorso quando richiama al monitor l'arbitro Kovacs per un tocco di braccio (largo) di Juan Jesus sul cross senza troppe pretese di Adama Traoré. Sul dischetto va Ferran Torres che fa l'unica cosa buona del suo match, spiazzando Meret (59'). Nel finale tutto di marca blaugrana, infatti, l'ex Manchester City ha per due volte sul destro il pallone della vittoria, ma in entrambe le occasioni fa come il primo tempo e non inquadra mai la porta. Entrambi i due tecnici sono ricorsi alla panchina utilizzando tutti e 5 i cambi, ma senza incidere. Tra una settimana al Maradona il Napoli deve vincere (con il pari si va ai supplementari) e probabilmente dovrà farlo senza Anguissa fermato da un problema muscolare. Nota dolente di una serata che, con un pizzico in più di fortuna e coraggio, avrebbe potuto essere storica.

LE PAGELLE

Ter Stegen 6,5 - Il portiere tedesco porta a casa anche stasera la pagnotta. Attento su Osimhen, dice no anche a Zielinski ma nulla puà sulla ribattuta. Praticamente inoperoso nel secondo tempo.

Ferran Torres 5 - Segna il prezioso rigore dell'1-1, è vero, ma si divora tre nitide palle gol senza mai trovare lo specchio della porta, di cui due nel finale. Non è una prima punta, ma certi errori a questo livello sono imperdonabili.

Adama Traoré 5 - Lo vedi e la prima cosa che pensi è: "Questo qua spacca tutto". Prova qualche accelerazione delle sue, ma non è in serata. Il rigore del pari nasce da un suo cross, ma è evidente l'ingenuità di Juan Jesus che tiene il braccio largo.

Koulibaly 7 - La Coppa d'Africa non gli ha lasciato alcuna tossina, ma solo ulteriore consapevolezza dei suoi mezzi. E' un autentico muro, dalle sue parti non si passa mai, indipentemente da chi si trova davanti.

Zielinski 6,5 - Ha il grande merito di sbloccare il match dopo una doppia conclusione, lotta e corre su ogni pallone ma nella ripresa cala come il resto della squadra.

Insigne 5 - Gara sottotono quella del capitano, il peggiore per distanza lì davanti. Nessuna invenzione, nessuna accelerazione, lascia il Camp Nou a metà secondo tempo senza lasciare traccia.

IL TABELLINO

BARCELLONA-NAPOLI 1-1

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 6,5; Mingueza 5,5 (36' st Dest sv), Piqué 6, Eric Garcia 6, Jordi Alba 6; Nico Gonzalez 6 (20' st Gavi 5,5), F. De Jong 6 (20' st Busquets 6), Pedri 5,5; Adama Traoré 5 (20' st Dembélé 6), Aubameyang 5,5 (40' st L. De Jong sv), Ferran Torres 5. A disp.: Neto, Arnau Tenas, Riqui Puig, Braithwaite. All.: Xavi 5,5

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Koulibaly 7, Juan Jesus 5,5; Fabian Ruiz 6,5, Anguissa 6 (39' st Malcuit sv); Elmas 6 (39' st Mario Rui sv), Zielinski 6,5 (35' st Demme sv), Insigne 5 (27' st Ounas 5,5); Osimhen 6 (35' st Mertens sv). A disp.: Ospina, Idasiak, Ghoulam, Petagna, Zanoli. All.: Spalletti 6

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 29' Zielinski (N), 14' st rig. Ferran Torres (B)

Ammoniti: Anguissa (N), Fabian Ruiz (N), Meret (N)

Espulsi:

Note: