Europa League, Atalanta-Sturm Graz 1-0: bergamaschi qualificati

ATALANTA-STURM GRAZ 1-0

Decide una zampata in mischia di Djimsiti, ora i nerazzurri dovranno difendere il primo posto che vale gli ottavi di finale

Atalanta-Sturm Graz, le immagini del match

















































© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Atalanta batte lo Sturm Graz 1-0 nella quarta giornata del Gruppo D di Europa League ed è la prima squadra a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. I ragazzi di Gasperini la spuntano al termine di un match intenso, ma non particolarmente spettacolare, condizionato anche dal diluvio incessante. A decidere la sfida è una zampata di Djimsiti a inizio ripresa (50'), che risolve in rete una mischia sugli sviluppi di corner. Nelle prossime due partite i nerazzurri dovranno difendere il primo posto che vale il passaggio diretto agli ottavi di finale.

LA PARTITA

Sotto la pioggia battente di Bergamo l'Atalanta parte un po' contratta e fatica a trovare le giuste contromisure al pressing altissimo dello Sturm Graz nelle prime battute, ma al 14' è lei ad avere la prima grande chance della serata, sugli sviluppi di calcio piazzato: sulla bella sponda di Ederson si avventa Toloi, ma il destro dell'azzurro finisce alto. La Dea cresce e guadagna campo col passare dei minuti, ma fatica a rifornire Scamacca con palloni pericolosi e al 35' rischia molto in contropiede, con Wlodarczyk che colpisce a lato di pochissimo (anche se l'assistente aveva segnalato il fuorigioco). È l'ultimo sussulto di un primo tempo giocato su buoni ritmi, ma estremamente avaro di emozioni.

I bergamaschi rientrano in campo nella ripresa con un altro piglio, premendo sull'acceleratore e trovando il vantaggio quasi immediatamente: sugli sviluppi di un corner si accende una mischia in area, il pallone finisce sul sinistro di Djimsiti, che sporca il tiro ma trova comunque il fondo della rete. Lo Sturm Graz tenta di reagire con l'inserimento di Teixeira e Horvat, che pochi minuti dopo il suo ingresso va vicino al pareggio con un bel sinistro dal limite che sfiora il palo. Gasperini risponde con Pasalic e Muriel, che nel giro di un paio di minuti si divorano entrambi la rete del 2-0. L'Atalanta continua a spingere, lo Sturm Graz comincia ad accusare la stanchezza, esce pian piano dalla partita e per i padroni di casa si aprono praterie. Vanno vicino al gol prima Koopmeiners, poi Ederson e infine Pasalic, ma gli oltre due metri d'altezza del portiere Scherpen chiudono ogni varco e il risultato non cambia più. La Dea può festeggiare: il 30 novembre basterà un pareggio in casa contro lo Sporting per evitare i playoff e volare direttamente agli ottavi.

IL TABELLINO

Atalanta-Sturm Graz 1-0

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (1' st Hateboer), De Roon, Ederson, Bakker (44' st Holm); Koopmeiners (41' st Miranchuk); Lookman (17' st Pasalic), Scamacca (17' st Muriel).

Allenatore: Gasperini

Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber (34' st Fuseini), Wuthrich, Schnegg (41' st Dante); Lavalèe, Stankovic, Prass; Boving (13' st Horvat); Sarkaria, Wlodarczyk (13' st Teixeira).

Allenatore: Ilzer

Arbitro: Brisard

Marcatori: 5' st Djimsiti (A)

Ammoniti: Stankovic (S), Schnegg (S)

Espulsi: