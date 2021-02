Europa League: Arsenal agli ottavi, Benfica eliminato. Avanzano anche Ajax e Shakhtar

SEDICESIMI DI FINALE

Ad Atene, i Gunners vincono 3-2 ed eliminano i lusitani. I lancieri e gli ucraini vincono anche il ritorno con Lille e Maccabi

Nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, l'Arsenal batte 3-2 in rimonta il Benfica e centra gli ottavi: segnano Aubameyang (doppietta) e Tierney, inutili i gol di Gonsalves e Silva per i lusitani. Volano al turno successivo anche Ajax, Shakhtar e Villarreal, che vincono i rispettivi ritorni contro Lille (2-1), Maccabi (1-0) e Salisburgo (2-1). Il Molde passa 2-0 ed elimina l'Hoffenheim, avanzano i Rangers di Gerrard: 5-2 all'Antwerp.

ARSENAL-BENFICA 3-2

Partita ricca di gol ad Atene: dopo l'1-1 "in casa" del Benfica all'Olimpico, arriva un emozionante successo per 3-2 dell'Arsenal, che si qualifica per gli ottavi di finale. I Gunners si sbloccano dopo 20': filtrante di Saka e tocco sotto vincente di Aubameyang sull'uscita di Leite. Al 43', però, arriva il pareggio dei lusitani grazie alla splendida punizione di Goncalves, che centra l'incrocio dei pali e risponde al vantaggio degli uomini di Arteta. Ad inizio ripresa, i londinesi sembrano trovare subito il 2-1 ancora con Aubameyang, che si vede però annullare la rete per fuorigioco. A passare è allora il Benfica, che al 61' trova il gol grazie a Silva, bravo ad approfittare del clamoroso retropassaggio errato di Ceballos, saltare Leno e segnare a porta vuota. L'Arsenal pareggia dopo sei minuti grazie al diagonale di Tierney, poi Arteta inserisce Lacazette. Proprio all'88', arriva il gol qualificazione: altro assist di Saka e doppietta di Aubameyang, che firma il 3-2 e fa impazzire i Gunners.

AJAX-LILLE 2-1

Dopo l'andata, l'Ajax si aggiudica anche il ritorno, e sempre per 2-1, avanzando e centrando gli ottavi di finale. Ad Amsterdam, i lancieri sono avanti soltanto dopo un quarto d'ora: punizione di Tadic e colpo di testa vincente di Klaassen, che approfitta di un blocco a centro area per saltare indisturbato e battere Maignan. L'autore del gol sfiora la doppietta al 68', ma il suo tap-in di petto su assist di Brobbey viene miracolosamente respinto dal portiere ospite, che tiene in vita la capolista della Ligue 1. I francesi pareggiano al 77': fallo in area di Martinez su David e, dal dischetto, Yazici firma l'1-1, regalando una speranza alla formazione di Galtier, che ci prova fino alla fine. A chiudere i giochi ci pensa allora, all'88', Neres, che raccoglie il cross di Brobbey e insacca di testa, certificando il passaggio del turno dell'Ajax e l'eliminazione del Lille.

HOFFENHEIM-MOLDE 0-2

L'harakiri dell'Hoffenheim in Europa League si completa a Sinsheim. I tedeschi, avanti per 3-1 all'andata e con un rigore a favore sbagliato, perdono 2-0 in casa e lasciano il passo ad fantastico Molde, chiamato a vincere dopo il 3-3 in Norvegia. Partono meglio i padroni di casa, vicinissimi in due occasioni al gol del vantaggio: Linde, però, è bravissimo sul colpo di testa da corner di Samassekou. A sbloccare il risultato dallo 0-0, allora, sono gli ospiti, avanti al 20' grazie al destro di Ulland-Andersen. Con gli uomini di Hoeness riversatisi in avanti a caccia del pareggio, è ancora Ulland-Andersen, al terzo gol nel doppio confronto e in rete al 95', a saltare il portiere e insaccare a porta vuota il 2-0 che chiude i giochi. Il Molde, vicinissimo all'eliminazione all'andata, si aggiudica il ritorno e centra gli ottavi.

RANGERS-ANTWERP 5-2

Rangers-Antwerp si conferma match per chi ama le emozioni forti: in Scozia arrivano altri 7 gol, gli stessi dell'andata. A gioire, però, è la formazione di Gerrard, che vince 5-2 e vola agli ottavi di finale. Gli scozzesi passano in vantaggio al 9': Kent recupera palla sull'errore della difesa belga e serve Morelos, che a porta vuota non può sbagliare il gol dell'1-0. Gli ospiti trovano però il pareggio al 32': Jordan Lukaku se ne va sulla sinistra e mette al centro per Refaelov, che di prima batte McGregor. I padroni di casa, nella ripresa, tornano avanti dopo appena 20 secondi: Patterson, classe 2001 inserito dall'ex centrocampista del Liverpool ad inizio secondo tempo, timbra subito il cartellino battendo De Wolf con un preciso diagonale. Il discorso qualificazione si chiude al 55': Morelos va via a Hongla e mette al centro per Kent, che non può sbagliare il gol del 3-1. Dopo soli due minuti, i belgi accorciano le distanze: Lamkel Ze si inserisce tra McGregor e Goldson e insacca a porta vuota. Le speranze degli ospiti si spengono definitivamente al 79': fallo di Le Marchand su Morelos e, dal dischetto, Barisic firma il terzo rigore in 180 minuti segnando il 4-2. Il quarto penalty arriva al 92', con il gol di Itten dagli undici metri.

SHAKHTAR-MACCABI TEL AVIV 1-0

Lo Shakhtar controlla e si aggiudica anche il ritorno, vincendo 1-0 ed eliminando il Maccabi. Nel primo tempo di Kiev, gli ucraini dominano, ma Matviienko è impreciso e spreca da pochi passi in area. La più grande opportunità, però, ce l'hanno a fine primo tempo gli israeliani, che trovano due legni nella stessa azione: dal calcio d'angolo, Pesic colpisce la traversa di testa, mentre sul rimpallo Perez ci mette la coscia sinistra, centrando però il palo. Ad inizio ripresa, il capitano degli ospiti si vede annullare un gol per fallo da rimessa laterale. La partita si sblocca al 67': fallo in area di Ben Haim su Tetê e rigore vincente di Junior Moraes, che spiazza Daniel e chiude i conti nel doppio confronto. Saluta l'Europa League un generoso, ma poco cinico, Maccabi Tel Aviv.

VILLARREAL-SALISBURGO 2-1

Il Villarreal passa anche al ritorno e centra gli ottavi ai danni del Salisburgo, che riesce soltanto ad accarezzare l'impresa di volare al turno successivo. All'Estadio de la Ceramica, gli austriaci accorciano subito le distanze nel doppio confronto: clamoroso errore di Rulli, che regala il pallone a Dake, bravo a servire Berisha per il tap-in vincente dello 0-1. Proprio a fine primo tempo, però, arriva l'1-1 del Sottomarino Giallo: a firmarlo è Gerard Moreno, bravo sull'assist di Paco Alcacer a superare Stankovic e insaccare. Il portiere ospite regala la vittoria in rimonta agli spagnoli all'89' stendendo in area Gerard Moreno, che non si fa pregare e firma la doppietta su rigore: finisce 2-1 per il Villarreal.