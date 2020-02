Europa League, alle 13 il sorteggio: rischio derby Inter-Roma

Roma e Inter non hanno fallito l'approdo agli ottavi di finale di Europa League pareggiando rispettivamente sul campo del Gent e vincendo in un San Siro deserto contro il Ludogorets e ora si preparano ad affrontare la fase successiva della competizione. Alle 13 a Nyon ci sarà il sorteggio degli accoppiamenti delle sfide che si giocheranno il 12 e 19 marzo 2020 e rispetto ai sedisecimi cambiano le modalità: per gli ottavi non sono previste infatti teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione (ad eccezione dei club ucraini e russi, che non potranno affrontarsi per motivi politici) e dunque Inter e Roma potrebbero affrontarsi in un derby tricolore. Per le italiane però i pericoli arrivano anche dall'Inghilterra (United), dalla Germania, con Leverkusen, Wolfsburg ed Eintracht (se passa) che non sono certo avversari semplici, e dalla Spagna (Siviglia), mentre sarebbe davvero una buona notizia pescare squadre come il LASK o l'Istanbul Basaksehir di Robinho.