Spagna, stop ai voli con l'Italia: a rischio le gare di Inter, Roma e Napoli

CORONAVIRUS

Se la Serie A è ferma, le coppe europee (da decreto ministeriale) sono salve, ma al momento non c'è alcuna certezza che le gare di Europa League tra Inter e Getafe e tra Siviglia e Roma e la sfida di Champions tra Barcellona e Napoli si disputeranno regolarmente. Il governo iberico infatti ha firmato un decreto (già pubblicato sul Boletin Oficial del Estado) per vietare tutti i voli diretti fra l’Italia e la Spagna dalla mezzanotte di oggi fino al prossimo 25 marzo. Misura che complica anche i piani di rientro dell'Atalanta da Valencia.

Al momento la situazione è in continua evoluzione e le squadre interessate sono in costante contatto con l'Uefa e con gli organi predisposti per organizzare il viaggio di andata e quello di ritorno per capire come comportarsi. I giallorossi, infatti, già mercoledì dovranno partire per Siviglia, mentre giovedì l'Inter attende al Mezza il Getafe. Restano inoltre da valutare attentamente anche la situazione per quanto riguarda le gare di ritorno di Europa League, la trasferta del Napoli a Barcellona e il rientro da Valencia dell'Atalantta in Champions. Tutto con la possibilità che, per risolvere la questione, nel decreto spagnolo venga inserita un'eccezione per i charter delle squadre impegnate nelle competizioni internazionali.