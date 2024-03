Due tifosi del Brighton rapinati e feriti a coltellate a Roma

© Getty Images

Due tifosi inglesi, in trasferta per assistere alla gara del Brighton contro la Roma, sono stati rapinati e accoltellati poco dopo la mezzanotte da un gruppo di sette persone in via Cavour, nella Capitale. I malviventi sono riusciti a portare via i marsupi che contenevano gli effetti personali delle vittime di 27 e 28 anni. Per sfuggire alla furia degli aggressori, che li hanno feriti con un coltello alle gambe, i due si sono rifugiati in un ristorante in via di Monte Polacco, dove il titolare ha chiamato la polizia.