Barcellona, Xavi: "Napoli da Champions, sarà una battaglia. Che onore giocare al Maradona"

VERSO NAPOLI-BARCELLONA

Il tecnico dei blaugrana alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League: "Dovremo dominare la partita"

"È un onore giocare al Maradona, un giocatore che ha emozionato tutti. Se non ci fosse stato Messi anche oggi sarebbe lui il migliore di tutti i tempi. Fare una bella partita in questo stadio è per noi una grande motivazione". Il tecnico del Barcellona Xavi presenta così la sfida contro il Napoli, ritorno dei playoff di Europa League. "Il Napoli farà molto pressing, dovremo dominare la partita, imporre il gioco col possesso palla. Il Napoli è una squadra da Champions ed è in lotta per lo scudetto. Avrà dalla sua lo stadio, un tifo importante. Sarà una battaglia". Getty Images

"Come affronteremo il Napoli dopo l'1-1 dell'andata? L'affronteremo come se avessimo vinto 2-1 o 3-1 - ha proseguito Xavi alla vigilia - Mi aspetto un Napoli che farà pressing alto, noi vogliamo giocare nella loro metà campo ma sarà difficile perché loro sono una squadra molto fisica. Fallimento in caso di mancata qualificazione? Sicuramente rappresenterebbe una grandissima delusione, è una competizione europea e vogliamo dimostrare di poter competere. Il pareggio dell'andata è stato insufficiente e ora ce la giochiamo qui. Abbiamo un'altra possibilità di dimostrare il nostro valore". E ancora: "Meglio vincere anche giocando male? Se devo scegliere preferirei giocare bene e vincere. Il buon gioco ha come conseguenza sempre un buon risultato. Abbiamo giocato molto bene col Valencia, Villarreal, Siviglia, Atletico. Siamo in una fase ascendente, ma ciò che vale sono i risultati. Le sensazioni sono buone".