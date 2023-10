Atalanta, Gasperini: "Sporting avversario competitivo, che ricordi questo stadio..."

VERSO SPORTING-ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi alla vigilia della sfida di Europa League: "Le competizioni europee hanno un fascino diverso"

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta ad affrontare lo Sporting Lisbona nella sfida tra le due squadre a punteggio pieno nel gruppo D di Europa League: "È un bell'avversario, molto competitivo - le parole del tecnico dei bergamaschi a Sky -. Hanno vinto il campionato due anni fa e ora sono primi in classifica. L'anno scorso hanno battagliato con la Juventus (ai quarti poi vinti dai bianconeri, ndr). Sono una squadra di valore".

Per l'allenatore dell'Atalanta lo stadio dello Sporting rievoca ricordi dolci e amari allo stesso tempo, quelli del quarto di finale di Champions in gara unica dell'estate 2020 contro il Psg: "È stato per certi aspetti un momento fantastico, forse il più alto del mio periodo qui perché siamo stati molto vicini alla semifinale di Champions. Però è stato anche uno dei momenti di maggior rammarico, perché abbiamo visto svanire quell'opportunità negli ultimi due minuti... Sicuramente ce lo ricordiamo bene".

Nella serata di martedì è arrivato il successo di un'altra italiana su una portoghese: "La vittoria dell'Inter sul Benfica ci può dare fiducia, loro hanno fatto una partita straordinaria, ma per noi sarà diverso. Giochiamo in casa loro, che sono in un gran momento. Anche noi siamo in un buon momento, è una bella opportunità, da queste gare si esce sempre con qualcosa in più. Se l'Europa ci carica? Il palcoscenico eruopeo è diverso. Noi teniamo al campionato, ma è evidente che le competizioni europee hanno un altro fascino".

Gasperini ha poi fatto il punto sul momento della sua squadra: "È ancora un po' presto per dire a che punto siamo, abbiamo fatto delle buone partite, anche se con qualche inciampo. La partita di domenica con la Juve ci ha lasciato qualche rammarico per il risultato, ma anche grande consapevolezza".

Infine un commento su De Ketelaere: "Ha ancora tanti margini di miglioramento, è giovane e ha delle indubbie qualità. Il fatto che il Milan lo abbia scelto lo dimostra. Viene da un anno non fortunato a livello individuale, in cui però ha fatto una grande esperienza in un grande club. Per me è stato più agevole, sarebbe stato più complicato al primo anno in Italia".