Atalanta, Gasperini: "Qualificazione tutta da giocare. Muriel ko? Un momentaccio"

QUI ATALANTA

Il tecnico della Dea: "Abbiamo tutti gli attaccanti infortunati. Cerchiamo di sopperire nel modo migliore"

Gian Piero Gasperini si gode la vittoria in rimonta contro l'Olympiacos, ottenuta nonostante la grande emergenza. "Le partite in Europa sono sempre difficili, trovi squadre leader nei loro campionati con giocatori che possono farti gol in qualunque momento - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta - Là troveremo un ambiente molto caldo, ma potremo giocare una partita migliore. Abbiamo fiducia, ma la qualificazione è tutta da giocare". Nota stonata l'infortunio di Muriel: "E' davvero un momentaccio, abbiamo tutti gli attaccanti infortunati. Cerchiamo di sopperire nel modo migliore". Atalanta-Olympiacos, le foto del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Gasp analizza così la sfida contro i greci. "Una partita in Europa è sempre complicata si gioca contro squadre leader nei rispettivi campionati che possono segnare in qualsiasi momento. Ci abbiamo messo un po' a carburare poi i gol su calci da fermo aiutano in una situazione del genere - le sue parole a Sky Sport -. Si respirava troppo pessimismo, ma non credo ci si debba intossicare. Stiamo giocando un campionato da protagonisti, in Europa League abbiamo vinto seppur con i cerotti non posso che elogiare questi ragazzi anche se non sempre riusciamo a esprimere il nostro calcio migliore".

La Dea ha du opzioni per tornare in Champions: 4° posto in campionato o vincere l'Europa League: "Vincere l'Europa League non è facile, lo dice la storia. Ci teniamo, è un palcoscenico internazionale fantastico ma se devo individuare il percorso più alla nostra portata è il campionato. Al di là del risultato maturato la sfida con la Juventus ci ha dato molta fiducia. Anche nel passato siamo stati capaci di arrivare davanti a qualche squadra importante. Non è facile, ne siamo consapevoli, ma è nelle nostre corde, ancora di più se recuperiamo un po' di gente"".

Vedi anche Europa League Europa League, Atalanta-Olympiacos 2-1: la doppietta di Djimsiti fa godere la Dea