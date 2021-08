Anversa ai gironi di Europa League, il tecnico si presenta nudo in conferenza

Dopo una battaglia finita solo ai calci di rigore, l’Anversa ha ribaltato il doppio confronto con l'Omonia Nicosia e si è qualificata ai gironi di Europa League. La squadra di Nainggolan, subito protagonista di qualche eccesso di troppo al suo ritorno in patria, ha ottenuto un risultato molto importante che ha generato grande soddisfazione soprattutto nel… mister. Dopo il match infatti Brian Priske Pedersen si è presentato in conferenza stampa "nudo", o meglio, a petto nudo e con la parte inferiore coperta solamente da un asciugamano. "Aspetta, ma cosa sta succedendo qui?", ha scritto il profilo Twitter del club postando la foto del suo tecnico in sala stampa.