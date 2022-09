Europa League: debutto in prima giornata per Ludogorets-Roma e Lazio-Feyenoord 

Europa League

Mourinho sostituisce Karsdorp e Spinazzola con Celik e Zalewski, in dubbio il portiere. La Lazio di Sarri cambia i piani dopo lo smacco a Cataldi

Reduci da una doppia, bruciante, sconfitta in campionato (a Udine per i giallorossi e contro il Napoli per i biancocelesti), Roma e Lazio sono pronte a cominciare la propria avventura in Europa League. La Roma di José Mourinho scenderà in campo a Razgrad, in Bulgaria, contro il Ludogorets: questa sarà la prima volta in cui le due squadre si affronteranno nelle competizioni europee. La Lazio, invece, ospiterà all'Olimpico, il pericoloso Feyenoord.

ROMA - Archiviata la brutta sconfitta di Udine, la Roma volta pagina e si prepara per il suo primo incontro in Europa League contro il Ludogorets in Bulgaria. Mourinho non prevede stravolgimenti nella squadra, anche se probabilmente cambierà qualche giocatore: di certo i due esterni, che nello stadio della Dacia Arena non hanno fornito una delle loro migliori prestazioni. Dunque, al posto di Karsdorp ci sarà Celik a destra, mentre Zalewski sostituirà Spinazzola a sinistra. Resta un dubbio in porta per gli ottimi progressi di Svilar che però potrebbe avere più chance in casa contro l'Hjk che a Razgrad. L'altro interrogativo riguarda l'attacco: Mourinho sarebbe intenzionato a far giocare Abraham, reduce da una contusione alla spalla ma comunque in grado di giocare, piuttosto che un Belotti non ancora in ottima forma, ma l'attaccante inglese ha svolto anche oggi lavoro differenziato e potrebbe essere tenuto precauzionalmente a riposo. Per il resto, l'allenatore della Roma punta sui titolari, compresi Pellegrini e Dybala, per ritrovare la stabilità in squadra e ottenere una risposta positiva il ko in campionato.

LAZIO - A inaugurare la prima giornata della fase a gironi di Europa League anche la Lazio di Maurizio Sarri che all'Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle 21, affronterà il Feyenoord di Arne Slot. La situazione per i biancocelesti non è ottimale, soprattutto dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Napoli. La squadra di Sarri riparte con l'obiettivo di migliorare il risultato della passata stagione quando, dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone, fu eliminata nei playoff di accesso agli ottavi per mano del Porto. Formazione ancora da definire: in mezzo al campo ballottaggio tra Cataldi e Marcos Antonio, sicuri invece i forfait di Pedro e Cancellieri. In attacco confermato il tridente con Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni. Per il resto, in porta potrebbe toccare a Maximiano, mentre in difesa potrebbe rifiatare Romagnoli facendo spazio a uno tra Casale o Gila accanto a Patric sul centrosinistra. I terzini, durante le prove, erano Hysaj e Marusic. A completare il centrocampo, infine, dovrebbero essere Vecino e Luis Alberto.