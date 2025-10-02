Europa e Conference League: impegni casalinghi per Roma, Bologna e Fiorentina

ROMA-LILLE

La Roma cerca continuità dopo la vittoria ottenuta nella prima partita della League Phase sul campo del Nizza. Di fronte ai giallorossi ancora una squadra francese, il Lille, a 3 punti dopo la vittoria all'esordio contro il Brann. Qualche cambio di formazione per Gasperini che potrebbe lanciare Celik insieme a N'Dicka e Mancini. Sugli esterni, Rensch e Tsimikas potrebbero far rifiatare Wesley e Angelino, con El Aynoui al posto di uno tra Cristante e Koné. Scelte limitate per Gasperini in attacco: potrebbe rifiatare Pellegrini, favorendo l'impiego di El Shaarawy. Ballottaggio ancora aperto tra Dovbyk e Ferguson.