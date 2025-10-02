Europa e Conference League: impegni casalinghi per Roma, Bologna e Fiorentina

Roma e Bologna in campo alle 18:45 contro Lille e Friburgo, poi la Fiorentina alle 21 contro il Sigma Olomuc
Serata europea tra Europa League e Conference League che vede impegnate Roma, Bologna e Fiorentina. Per Gasperini e Italiano sfida tra le mura amiche rispettivamente contro Lille e Friburgo. Esordio europeo per i viola di Pioli, al Franchi contro il Sigma Olomouc.
ROMA-LILLE
La Roma cerca continuità dopo la vittoria ottenuta nella prima partita della League Phase sul campo del Nizza. Di fronte ai giallorossi ancora una squadra francese, il Lille, a 3 punti dopo la vittoria all'esordio contro il Brann. Qualche cambio di formazione per Gasperini che potrebbe lanciare Celik insieme a N'Dicka e Mancini. Sugli esterni, Rensch e Tsimikas potrebbero far rifiatare Wesley e Angelino, con El Aynoui al posto di uno tra Cristante e Koné. Scelte limitate per Gasperini in attacco: potrebbe rifiatare Pellegrini, favorendo l'impiego di El Shaarawy. Ballottaggio ancora aperto tra Dovbyk e Ferguson.
PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.
LILLE (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud
BOLOGNA-FRIBURGO
Il Bologna di Italiano cerca i primi tre punti della sua Europa League contro i tedeschi del Friburgo, dopo la sconfitta in casa dell'Aston Villa. Dovrebbero tornare Zortea e Freuler nell'undici titolare, in avanti si rivedrà Castro. Ballottaggio Cambiaghi-Bernardeschi per il ruolo di sotto punta.
PROBABILI FORMAZIONI
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Castro.
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu.
FIORENTINA-SIGMA OLOMOUC
Prima giornata di Conference League per la Fiorentina di Pioli: in casa viola urge un cambio di marcia dopo un inizio di stagione negativo: 3 punti in 5 partite e un play-off di Conference superato non senza qualche difficoltà. Una vittoria all'esordio nel girone darebbe fiducia agli uomini di Pioli anche in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma.
PROBABILI FORMAZIONI
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Dzeko.
SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin.
