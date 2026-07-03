Euro 2032, Malagò: "Entro il 31 luglio risposte certe da stadi dossier, presto vedrò Ceferin"

03 Lug 2026 - 15:32
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"C'è stata una riunione che il ministro ha organizzato con il commissario per gli Stadi Massimo Sessa e Michele Uva per la Uefa. Devo dire la verità, è stata una riunione molto eccellente, di cui sono molto soddisfatto. Entro il 31 luglio ci aspettiamo delle risposte certe, anzi certificate, da parte degli stadi da inserire nel dossier. L'Uefa su questo ha delle scadenze obbligate". Lo dice il presidente della Figc, Giovanni Malagò, al termine dell'incontro avvenuto in mattinata presso gli uffici del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. "Mi sento di dire che ci potranno essere, ma io dico che ci saranno, degli stadi pronti a supportare i cinque iniziali perché magari da qui a quella data qualche problema ci può essere. Secondo me questo è anche positivo per il Paese. C'è stata un'accelerazione che i grandi eventi obbligano. Lo stadio della Roma? È nel ragionamento, sempre che arrivino i documenti che lo attestano. Può rientrare, ci sarà sicuramente una bella conferenza quando questo dossier sarà definitivo. Andrò a trovare il prima possibile il presidente Ceferin, ci siamo sentiti. Anche con l'Uefa è ottimo", ha aggiunto Malagò.

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