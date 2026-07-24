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L'evento

Matrimonio Donnarumma, tanti i vip presenti tra cui Haaland LE FOTO

Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante sono convolati a nozze nella spettacolare location di Locorotondo. Alla celebrazione hanno preso parte numerosi vip, tra cui Erling Haaland. Presenti anche diversi nomi legati al calcio italiano, tra cui Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Sandro Tonali e Nicolò Barella. Abito bianco per il portiere e capitano della Nazionale; un lungo velo a coprire il viso all'ingresso per la sposa. Centro storico del borgo della Valle d'Itria assiepato di gente, tra invitati, e tanti, tantissimi curiosi che da oltre quattro ore si trovano a ridosso delle transenne posizionate per consentire l'accesso degli ospiti nella chiesa di San Giorgio Martire. Tra gli invitati acclamati del pubblico al loro arrivo nel centro storico l'ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Cori da stadio e richieste di autografi per lui e per Haaland.

24 Lug 2026 - 19:45
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