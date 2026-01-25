Endrick, impatto pazzesco in Francia! Lione già ai piedi del talento del Real

Tre partite con la maglia del Lione, tutte finite con il premio di MVP tra le mani. L’impatto di Endrick sul calcio francese è stato devastante e da quando è arrivato in prestito dal Real Madrid la squadra di Fonseca ha collezionato solo vittorie. Gol al debutto, assist alla seconda partita, addirittura tripletta oggi contro il Metz con la prima rete segnata con un delizioso tocco sotto di prima. Il gioiello di proprietà del Real è un talento cristallino e a Lione sono già tutti pazzi di lui.