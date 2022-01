Serie A, Venezia-Empoli 1-1: Okereke risponde a Zurkowski

VENEZIA-EMPOLI 1-1

Al Penzo primo tempo dei toscani e ripresa dei lagunari: decisivo l'ingresso in campo di Nani

Venezia ed Empoli non si fanno male e muovono la classifica. Nella 22.ma giornata di Serie A tra la squadra di Zanetti e quella di Andreazzoli finisce 1-1. Al Penzo nel primo tempo sono i toscani a fare il match e a sbloccare la partita con Zurkowski (25'). Nella ripresa poi i lagunari reagiscono, aumentano il ritmo e dopo l'ingresso in campo del nuovo arrivato Nani pareggiano i conti con Okereke (73'). Venezia ed Empoli non si fanno male: 1-1 Getty Images

LA PARTITA

Alle prese con nuovi contagi Covid e qualche cambio tattico obbligato, contro l'Empoli Zanetti piazza Aramu e Kiyine nel tridente accanto a Henry. Senza Di Francesco, Andreazzoli invece puntella la mediana e si affida a Henderson e Bajrami alle spalle di Pinamonti. Alto e aggressivo, è l'Empoli a partire meglio attaccando la profondità sugli esterni. Il primo squillo del match arriva su calcio d'angolo, ma Lezzerini è attento. Poi tocca a Henderson testare i riflessi della retroguardia neroverde. Compatta e ordinata, la squadra di Andreazzoli copre bene gli spazi e riparte manovrando in verticale con rapidità e precisione. Poco aggressivo sulle seconde palle, il Venezia invece fatica a trovare la quadra a centrocampo e soffre gli strappi dei toscani. Lezzerini si supera su una grande girata di testa di Pinamonti sugli sviluppi di un corner, poi un bolide al volo di Bandinelli sfiora la traversa e un sinistro a giro di Zurkowski esce di poco. Pescato da un'imbucata di Cuisance, Aramu prova a interrompere il forcing dell'Empoli con un diagonale pericoloso, ma Vicario è attento e la squadra di Andreazzoli continua a macinare gioco e a spingere. Bajrami conclude male una grande azione, poi Zurkowski sblocca la gara facendosi trovare al posto giusto su un bel cross di Bandinelli. Gol che rompe l'equilibrio e concretizza il dominio degli uomini di Andreazzoli. Ispirato e sempre pronto a inserirsi, Zurkowski prova a raddoppiare subito di testa, ma Lezzerini non si fa sorprendere. Poi Henry innesca Crnigoj, ma lo sloveno non centra la porta. In svantaggio e in difficoltà nella manovra, poco dopo la mezz'ora Zanetti leva Tessmann e Kiyine e fa entrare Vacca e Okereke per dare più gamba, fisicità e dinamismo alla manovra. Ma dopo un'uscita alta di Vicario su Henry è sempre l'Empoli a fare la partita e a rendersi ancora pericoloso con Zurkowski.

La ripresa inizia con l'Empoli ancora in spinta e il Venezia a caccia di soluzioni individuali per contrastare l'organizzazione di gioco della squadra di Andreazzoli. Per quanto riguarda la manovra, sono i toscani a gestire la gara verticalizzando con precisione e giocando bene nello stretto a ridosso di Pinamonti. I neroverdi però non mollano, provano ad alzare il baricentro e per reagire si affidano alle giocate di Okereke a sinistra e alla fisicità di Henry sulle palle alte in area. Attegiamento che aumenta il ritmo e anche la "cattiveria" del match. In pressione, il Venezia spinge soprattutto a sinistra e aumenta i giri. L'Empoli invece si abbassa, stringe i denti e prova a interrompere il gioco avversario anche con le maniere forti. Da una parte Bandinelli mura un destro a botta sicura di Crnigoj, dall'altra è invece ancora Zurkowski il più pericoloso. Per dare la scossa, a venti minuti dal termine, Zanetti fa entrare il nuovo arrivato Nani. E il portoghese serve subito a Okereke la palla del pareggio. Rete che rimette tutto in equilibrio, dà una svolta alla partita e accende il finale. Pescato i verticale da Vacca, Okereke impegna Vicario con un bel destro. Poi la difesa dell'Empoli libera su un cross velenoso da destra e Vicario respinge ancora gli ultimi tentativi neroverdi. Venezia ed Empoli si annullano, ma in Laguna è Nani a rubare subito la scena a tutti.



LE PAGELLE

Zurkowski 7: gamba, grinta e tecnica. Parte in mediana ma cerca spesso l'inserimento accompagnando la manovra. Sblocca la gara facendosi trovare al posto giusto sul cross di Bandinelli, poi sfiora il bis almeno tre volte

Pinamonti 6,5: lavora di fisico agendo da prima punta per avviare le ripartenze e la manovra. Tanto movimento per creare spazi e preciso negli appoggi per i compagni

Bandinelli 6: copre e spinge dando sbocco alla manovra dell'Empoli a sinistra. Da un suo cross arriva la rete di Zurkowski che sblocca il match. Nella ripresa poi cala

Kiyine 5: Zanetti lo piazza nel tridente a sinistra, ma non riesce mai ad attaccare Stojanovic e ad aiutare Henry. Fuori dopo mezz'ora di gioco

Aramu 5,5: fatica a entrare nel vivo del gioco e lascia Henry solo a lottare con i difensori dell'Empoli. Impegna Vicario con un bel sinistro, ma è l'unico lampo

Okereke 6,5: entra e dà più sostanza al tridente dando spinta alla manovra. Firma il gol del pareggio con freddezza, poi va vicino al raddoppio

Nani 7: entra a venti minuti dal termine e alla prima palla serve subito l'assist a Okereke. Qualità alla prima uscita a Venezia



IL TABELLINO

VENEZIA-EMPOLI 1-1

Venezia (4-3-3): Lezzerini 6; Ampadu 6, Caldara 5,5, Ceccaroni 6, Molinaro 6 (27' st Nani 7); Cuisance 6, Tessmann 5 (34' Vacca 6), Crnigoj 6; Aramu 5,5 (35' st Busio sv), Henry 6, Kiyine 5 (34' Okereke 6,5).

A disp.: Maenpaa, Neri, Sigurdsson, Modolo, Fiordilino, Heymans, Peretz. All.: Zanetti 6

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Stojanovic 6,5, Ismajili 6, Tonelli 6, Fiamozzi 5,5; Ricci 6, Zurkowski 7 (34' st Asllani sv), Bandinelli 6 (39' st Stulac sv); Henderson 6, Bajrami 6 (39' st Cutrone sv); Pinamonti 6,5.

A disp.: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Mancuso, Fazzini, La Mantia, Damiani, Rizza, Pezzola. All.: Andreazzoli 6,5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 25' Zurkowski (E), 28' st Okereke (V)

Ammoniti: Cuisance, Okereke, Crnigoj (V); Bajrami, Henderson, Ismajili, Fiamozzi, Bandinelli (E)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Tornato a giocare in Serie A dopo 1337 giorni (20 maggio 2018 la sua ultima presenza), Nani ha fornito un assist 1 minuto e 55 secondi dopo il suo ingresso in campo.

• L’Empoli ha conquistato 19 punti in trasferta nel campionato in corso eguagliando il suo miglior rendimento esterno in un’intera stagione di Serie A.

• L’Empoli ha conquistato 29 punti dopo 22 giornate del campionato in corso: solamente nelle stagioni 2006/07 e 2015/16 (entrambe 32 punti) ha fatto meglio dopo 22 turni di Serie A.

• Il Venezia non ha ottenuto alcun successo nelle ultime otto gare di campionato, registrando solo tre punti in queste sfide, nessuna squadra ne ha raccolti meno in Serie A dal weekend del 27-28 novembre (tre anche il Genoa).

• David Okereke ha segnato il suo quinto gol in questo campionato, nessun giocatore Venezia ha fatto meglio in Serie A.

• Tutti e cinque i gol realizzati da David Okereke in questa Serie A sono stati siglati da dentro l’area di rigore.

• Due degli ultimi quattro gol dell’Empoli nella Serie A in corso sono stati segnati da Szymon Zurkowski.

• Tre dei quattro gol realizzati da Szymon Zurkowski nella Serie A in corso sono arrivati fuori casa.

• Quattro degli ultimi sette gol dell’Empoli in Serie A sono stati realizzati da centrocampisti.