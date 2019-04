Serie A, Udinese-Empoli 3-2: rimonta friulana per la salvezza

07/04/2019

LE STATISTICHE

• Sette punti nelle ultime tre partite di campionato per l’Udinese: tanti quanti nelle precedenti otto.

-L’Empoli ha perso 21 punti da situazione di vantaggio, nessuna squadra ha fatto peggio in questo campionato.

• Record di partecipazioni a gol in un singolo campionato con l’Udinese per Rodrigo de Paul: 13, nove reti e quattro assist

• Francesco Caputo ha segnato 14 gol in questo campionato: in una singola stagione di Serie A con l’Empoli solo Francesco Tavano (19) ha fatto meglio.

• Presenza numero 100 per il centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul in Serie A.

• Cinque reti e sei assist per Rade Krunic in questo campionato, che ha eguagliato il suo bottino di partecipazioni della scorsa Serie B con l’Empoli: quattro reti e sette assist.

• Rolando Mandragora ha segnato tre gol in 27 presenze in questo campionato con l’Udinese: nelle sue precedenti 42 partite aveva realizzato due reti.

• L’Empoli ha subito gol in 13 trasferte consecutive in Serie A per la prima volta da marzo 2006.