Serie A, Milan-Empoli 3-0: Piatek infallibile, poi Kessie e Castillejo I rossoneri dilagano nella ripresa guidati ancora dal polacco

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



22/02/2019 di MAX CRISTINA

Il Milan ha battuto l'Empoli 3-0 nel primo anticipo della 25a giornata di Serie A, consolidando il quarto posto in classifica. Dopo un primo tempo con pochi sussulti e giocato a ritmi bassi, i rossoneri hanno travolto i toscani nella ripresa nel giro di due minuti. Prima il solito Piatek in area al 49' e poi Kessie con lo scavetto al 51' hanno trovato i gol vittoria. Al 67' è poi arrivato anche il tris di Castillejo su assist di Conti.

LA PARTITA Terza vittoria consecutiva in campionato e ancora tre gol: il momento positivo del Milan in campionato continua contro l'Empoli e se il 3-0 consolida il quarto posto fondamentale in chiave Champions, la notizia migliore per Gattuso è che i tre punti sono arrivati senza nemmeno dover strafare. Un successo nel segno del tre e di Piatek, micidiale in area di rigore nel farsi trovare pronto a scardinare la difesa della squadra di Iachini che da lì in poi si è sciolta dopo un primo tempo più che dignitoso. Il raddoppio di Kessie appena due minuti dopo il gol del "pistolero" ha chiuso con quaranta minuti di anticipo una contesa che ha regalato a Castillejo, migliore in campo, anche la gioia del gol.



Del resto il Milan sta bene fisicamente e mentalmente, con tre punti in più può concentrarsi sull'andata della semifinale di Coppa Italia. Senza Suso squalificato, Gattuso ha stravolto la fascia destra concedendo del riposo a Calabria e dando fiducia tanto a Castillejo quanto a Conti. Meccanismi da oleare che hanno rallentato l'approccio alla gara del Milan, compassato dopo il vantaggio annullato dal Var di Paquetà. Poi piano piano proprio con Castillejo sono arrivati i primi pericoli sui quali Dragowski ha saputo metterci una pezza. Con tanti errori in fase di impostazione di Kessie e Bakayoko, ben contenuti dal pressing del centrocampo dell'Empoli, e una manovra lenta e prevedibile, il primo tempo è scivolato via senza gol e senza troppe emozioni.



Esattamente il contrario rispetto all'inizio della ripresa dove in sei minuti il Milan si è trovato sul doppio vantaggio. Prima il cartellino timbrato da Piatek al 49', glaciale e letale in area di rigore ad approfittare dell'assist di Calhanoglu e dell'errore in uscita di Bennacer; poi Kessie al 51' con lo scavetto, liberato davanti al portiere da Castillejo. Un uno-due arrivato pochi secondi dopo l'occasione di Krunic che ha praticamente aperto e chiuso la partita con largo anticipo, lasciando spazio all'accademia rossonera. Al 67' il tris di Castillejo su assist di Conti ha completato l'opera, evitando il poker solo a causa del Var sulla rete tutta grinta di Borini annullata per fuorigioco di Cutrone.



Poco male, il 2019 positivo del Milan continua così come l'ottimo momento della fase difensiva rossonera ancora una volta in grado di ottenere un clean sheet grazie anche alla grande parata di Donnarumma nel recupero sul colpo di tacco ravvicinato di Ucan. Non avrebbe cambiato gli equilibri, ma resta un segnale importante di concentrazione e determinazione.

LE PAGELLE Conti 6,5 - Buon ritorno da titolare per l'esterno che gioca senza strafare. Trova anche l'assist per Castillejo, già il terzo in stagione per lui nonostante tutto.



Castillejo 7,5 - In un primo tempo sotto ritmo lui è il più pericoloso dei suoi. Nella ripresa diventa anche decisivo mandando in gol Kessie e trovando la gioia personale, la seconda nelle ultime due partite da titolare.



Piatek 7 - In area è implacabile: un vero pallone giocabile, un gol. Sicuramente non il più complicato della stagione, ma è sempre al posto giusto e capitalizza l'assist di Calhanoglu migliorando i suoi numeri.



Bennacer 5,5 - Nel primo tempo mette in difficoltà i rossoneri con le sue verticalizzazioni, poi però perde un pallone sanguinoso al limite dell'area che dà il via ai gol del Milan.



Calhanoglu 7 - L'arrivo di Paquetà e la fiducia di Gattuso lo hanno rinvigorito. Prende in mano la squadra con una buona regia, poi trova l'assist vincente per sbloccare il match.

LE STATISTICHE • Krzysztof Piatek ha trovato il gol in tutte le prime quattro presenze da titolare in Serie A con il Milan: l’ultimo giocatore a riuscirci prima del polacco era stato Oliver Bierhoff tra settembre e ottobre 1998. • Solo Lionel Messi (30) ha realizzato più gol di Krzysztof Piatek (26) nei Top-5 campionati europei 2018/19 considerando tutte le competizioni. • Krzysztof Piatek è soltanto il decimo giocatore ad aver segnato almeno quattro gol in una singola stagione di Serie A con due maglie diverse. • Il Milan non collezionava tre clean sheet di fila a San Siro da maggio 2014 in Serie A (quattro in quel caso). • Il Milan non realizzava almeno tre gol a partita in tre match di fila dal dicembre 2012 in Serie A. • In nessuna partita di questo campionato il Milan ha subito meno tiri nello specchio di quelli subiti stasera (uno). • Franck Kessie ha realizzato a San Siro tre dei quattro gol messi a segno in questo campionato. • Hakan Calhanoglu ha preso parte attiva ad almeno un gol in due match di fila per la prima volta da maggio 2018 in Serie A - anche in quel caso a San Siro contro una neo promossa. • Andrea Conti è tornato a giocare una partita da titolare in Serie A a 544 giorni di distanza dall'ultima (Milan-Cagliari ad agosto 2017).

IL TABELLINO MILAN-EMPOLI 3-0

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 6; Conti 6,5, Musacchio 6, Romagnoli 6,5, Rodriguez 6; Kessie 6,5, Bakayoko 6,5 (35' st Biglia sv), Paquetà 6 (24' st Borini 6); Castillejo 7,5, Piatek 7 (24' st Cutrone 6), Calhanoglu 7. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari, Calabria, Abate, Strinic, Bertolacci, Laxalt, Mauri, Montolivo. All.: Gattuso 6,5.

Empoli (3-5-2): Dragowski 5,5; Veseli 5,5, Silvestre 5, Dell'Orco 5; Di Lorenzo 5, Krunic 6, Bennacer 5,5, Acquah 5 (20' st Ucan 6), Pasqual 5 (29' st Pajac 6); Farias 5,5 (20' st La Gumina 6), Caputo 5,5. A disp.: Provedel, Rasmussen, Diks, Nikolaou, Maietta, Capezzi, Brighi, Traoré, Oberlin. All.: Iachini 5,5.

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 4' st Piatek, 6' st Kessie, 22' st Castillejo

Ammoniti: Calhanoglu (M); Di Lorenzo (E)

Espulsi: nessuno

