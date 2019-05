Serie A, Inter-Empoli 2-1: nerazzurri in Champions, toscani retrocessi

26/05/2019

LA PARTITA

Pazza gioia da una parte, tristezza e rimpianti dall'altra. E' il film di Inter-Empoli. A San Siro va in scena una gara per cuori forti. Dopo un primo tempo di marca nerazzurra, con Dragowski e Handanovic a rubare la scena a tutti, succede tutto nella ripresa in un'altalena di emozioni. Come l'anno scorso, l'Inter vola in Champions all'ultimo respiro, chiudendo al quarto posto. L'Empoli invece saluta la Serie A. Ma lo fa a testa alta, mostrando a tratti un bel calcio. In mezzo tre gol, un rigore sbagliato, parate straordinarie e una rete annullata. Tutto in un continuo mescolarsi di situazioni e protagonisti. In bene e in male. Keita (nonostante la sciocchezza nel finale sul gol annullato a Brozovic) è la scintilla che incendia la gara, Nainggolan e Handanovic sono invece il match-winner e l'uomo della provvidenza. Due colonne che consegnano ai nerazzurri la chance di tornare a giocare in Champions e di impostare una stagione ad alti livelli (con o senza Spalletti). Discorso diverso invece per Icardi, che esce dal campo tra i fischi dopo aver fallito un rigore e chiuso nel peggiore dei modi una stagione da dimenticare.



Per l'ultima battaglia della stagione Spalletti sceglie la formazione tipo. A guidare l'attacco c'è Icardi, con Vecino e Brozovic a protezione della difesa e Politano, Nainngolan e Perisic in appoggio. Dopo tre vittorie di fila, Andreazzoli tira dritto e per inseguire la salvezza insiste con la stessa formazione che ha travolto il Torino, confermando Acquah in mediana. A ritmi subito alti è l'Inter a spingere, pressando centralmente col Ninja, appoggiandosi a Icardi e aggredendo sugli esterni. Da una parte è Perisic ad attaccare la profondità, dall'altra Politano prova invece ad affondare accentrandosi col suo sinistro velenoso. Alta e compatta, è l'Inter a fare la gara. L'Empoli invece prova a colpire in contropiede, affidandosi alla velocità e all'agilità di Politano e Farias. Dragowski prima rischia su una palla alta, poi ferma un bolide di Perisic. Aggressivi sulle seconde palle, i nerazzurri prendono in mano la gara in mediana, costringendo i toscani a difedersi. Vecino ci prova di tacco, poi Silvestre mura un sinistro di Politano e Icardi spara a lato dopo essersi liberato bene in area. Un assedio costante, che l'Inter però non riesce a concretizzare. Soprattutto per merito di Dragowski, che prima dice no a Brozovic e poi salva il risultato su un'incornata di De Vrij. Due "miracoli" che danno coraggio all'Empoli. Più lucida nelle scelte in mediana con Traore e Bennacer, quando esce palla al piede, la squadra di Andreazzoli manovra in rapidità e gioca bene. Dopo una bella combinazione con Farias, Caputo centra Handanovic da due passi, poi Traore ci prova con un destro a giro che finisce largo. Due lampi a cui l'Inter replica con un sinistro di Asamoah fermato ancora da un super-Dragowsi.



Nella ripresa Spalletti va subito all-in: fuori Asamoh, dentro Keita, con Perisic esterno basso. Una mossa coraggiosa e disperata. Con cinque uomini offensivi in campo, i nerazzurri attaccano a testa bassa. E tocca proprio al senegalese far cambiare passo alla squadra e a sbloccare la gara con un guizzo dal limite che trafigge Dragowski. Un gol che fa esplodere San Siro e accende il match. Dragowski tocca Icardi in area su un retropassaggio, ma poi ipnotizza Maurito dal dischetto. Un errore che tiene in partita l'Empoli e riapre il match. Handanovic deve superarsi ancora in uscita su Farias, poi al Meazza piovono fischi al cambio di Icardi. Fischi che si trasformano in terrore poco dopo, quando Traore pareggia i conti dopo una bella discesa di Ucan. Rete a cui i nerazzurri replicano aggrappandosi a Nainggolan, che a dieci da termine riporta avanti l'Inter con un tap-in vincente dopo un palo di Vecino. E' il gol che decide il match, ma le emozioni non finiscono qui. Nel finale, infatti, l'Empoli attacca a testa bassa, ma si trova di fronte un Handanovic insuperabile. Un baluardo straordinario, capace di respingere ogni assalto e di rimediare al tilt finale della difesa nerazzurra. L'Inter blinda la Champions col brivido, l'Empoli saluta la Serie A.