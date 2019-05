Serie A: Empoli-Torino 4-1, i toscani lasciano il terzultimo posto al Genoa

19/05/2019 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

La voglia di salvezza dell'Empoli ha la meglio sulla voglia d'Europa del Toro. La squadra di Andreazzoli gioca probabilmente la miglior partita stagionale e ora si presenta agli ultimi 90' di gioco con un punto di vantaggio sul Genoa. In soldoni, quindi, Caputo e compagni possono permettersi lo stesso risultato del Grifone, impegnato a Firenze contro una Fiorentina a cui manca ancora un punto per la salvezza aritmetica. San Siro e il Franchi saranno i palcoscenici caldissimi in cui ci si gioca la vita. La vittoria di oggi non fa una grinza, perché i toscani hanno disputato una grandissima gara di squadra e sono stati bravissimi a non scoraggiarsi nel momento in cui il Toro a inizio ripresa aveva riacciuffato la parità.



Gli uomini di Mazzarri hanno completamente sbagliato l'approccio alla gara e si sono svegliati solo dopo 35', quando Belotti ha provato in tutti i modi a svegliarsi i suoi, ma il Gallo ha sbattuto contro un grande Dragowski e il palo. L'ingresso di Iago Falque al posto del disastroso Ola Aina (suo l'errore in appoggio che ha dato il la al gol dell'ex Acquah) ha illuso il popolo granata, tornato immediatamente sulla terra per la contromossa di Andreazzoli, costretto a inserire Brighi per l'acciaccato Acquah. L'esperto centrocampista ha segnato dopo soli 29 secondi dal suo ingresso in campo, un gol che gli mancava da 5 anni. Un colpo da ko per il Toro, che non è più riuscito a reagire avendo finito la benzina fisica e mentale. L'Empoli, sulle ali del gioco, è riuscito così a trovare prima il tris con Di Lorenzo (5° gol in campionato, mica male per un terzino) e poi il poker con il 16° centro di Caputo. Al triplice fischio di Mazzoleni, esplode la gioia giustifica e meritata dei tifosi. E' già una vittoria, pensando a qualche settimana fa, essere arrivati all'ultima giornata a giocarsi tutto.