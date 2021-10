Serie A: Empoli-Inter 0-2, D'Ambrosio e Dimarco rilanciano Inzaghi

EMPOLI-INTER 0-2

Con un gol per tempo i nerazzurri tornano alla vittoria e si portano a -7 dal Milan. Tra i toscani espulso Ricci

di

ANDREA GHISLANDI

L'Inter batte 2-0 l'Empoli e si lascia alle spalle la sconfitta con la Lazio e il bruciante pareggio con la Juventus, riportandosi a -7 dalla capolista Milan. Al Castellani partono meglio i padroni di casa, ma a passare al 34' è l'Inter con il migliore in campo D'Ambrosio, che con un colpo di testa beffa Vicario. Al 52' i toscani rimangono in 10' per l'espulsione di Ricci (fallaccio su Barella) e Dimarco chiude la contesa al 66'. Empoli ko, l'Inter riprende la corsa





































































































LE PAGELLE

Vicario 7 - Incolpevole sui gol subiti, è attento su Dimarco nel primo tempo, compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Lautaro e dice no anche al tiro dalla distanza di Gagliardini.

Cutrone 5 - Da ex milanista ti aspetti che spacchi il mondo, ma invece non la vede mai. Stasera l'intesa con Pinamonti non ha proprio funzionato.

Ricci 4 - Rovina una discreta prova con un intervento killer su Barella che lo manda negli spogliatoi a inizio ripresa. Con la sua uscita svaniscono anche le speranze di recupero della sua squadra.

D'Ambrosio 7,5 - Il grande protagonista della serata del Castellani. Segna il gol dell'1-0 che mette in discesa il match, ma è come se avesse fatto doppietta perché prima salva un gol già fatto di Luperto. Rischia per un tocco su Bajrami in area.

Sanchez 7 - Prima da titolare per il cileno, che ha voglia di spaccare il mondo e si vede. Splendido l'assist per il gol di D'Ambrosio. Lascia il posto a Correa e non la prende troppo bene.

Dimarco 7 - Terzo di difesa o esterno sinistro, il suo compito lo svolge sempre egregiamente. Poi con quel sinistro fa un po' quel che vuole. Si fa trovare pronto sull'assist di Lautaro e chiude il match.

IL TABELLINO

EMPOLI-INTER 0-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6,5 (37' st Fiamozzi sv), Luperto 5,5, Ismajli 6, Parisi 5,5; Zurkowski 6 (23' st Asllani 6), Ricci 4, Bandinelli 6 (23' st Henderson 6); Bajrami 6 (12' st Haas 5,5); Cutrone 5 (23' st Mancuso 6), Pinamonti 5,5. A disp.: Ujkani, Marchizza, Stulac, La Mantia, Tonelli, Baldanzi, Viti. All.: Andreazzoli 6

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; D'Ambrosio 7,5, De Vrij 6 (35' st Kolarov sv), Bastoni 6,5; Darmian 6,5, Barella 6, Brozovic 7 (27' st Vecino 6), Gagliardini 6,5 (39' st Sensi sv), Dimarco 7; Lautaro Martinez 6,5 (39' st Dzeko sv), Sanchez 7 (27' st Correa 6). A disp.: Radu, Dumfries, Ranocchia, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Skriniar. All.: Farris (Inzaghi squalificato) 6,5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 34' D'Ambrosio (I), 21' st Dimarco (I)

Ammoniti: De Vrij (I), Luperto (E), Brozovic (I), Gagliardini (I)

Espulsi: Al 7' st Ricci (I) per un brutto fallo su Barella

Note: -

LE STATISTICHE

• L’Inter ha eguagliato la striscia più lunga di clean sheet fuori casa di fila contro una singola avversaria in Serie A (sette in casa dell’Empoli).

• L’Inter ha mantenuto la porta inviolata per la prima trasferta di questo campionato.

• L’Empoli ha perso cinque delle prime sei gare interne di un singolo massimo campionato per la prima volta nella sua storia.

• A partire dalla stagione 2012/13, solo tre difensori hanno realizzato più di 10 gol di testa in Serie A: Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij e Gonzalo Rodríguez (11 tutti e tre).

• D'Ambrosio è uno dei due difensori ad aver trovato il gol in Serie A in ciascuna delle ultime sette stagioni, insieme a Leonardo Bonucci.

• L’Inter è la squadra che ha segnato più reti di testa in questo campionato (otto).

• Alexis Sánchez ha preso parte attiva a 21 reti nelle sue 23 presenze da titolare con la maglia dell'Inter in Serie A (nove gol e 12 assist).

• Nicolò Barella ha giocato la sua 100° partita con l'Inter in tutte le competizioni.

• Stefan de Vrij ha disputato la sua partita numero 100 da titolare con la maglia dell’Inter in Serie A.

• Samuele Ricci è il primo giocatore dell'Empoli ad aver ricevuto un cartellino rosso in Serie A da Rade Krunic contro il Torino a dicembre 2018.