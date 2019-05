Serie A, Empoli-Fiorentina 1-0: Farias decide il derby Viola in caduta libera, la squadra di Andreazzoli continua a credere nella salvezza: l'Udinese è lontana soltanto due punti Facebook

05/05/2019

Nell'anticipo dell'ora di pranzo, l'Empoli vince il derby con la Fiorentina e rilancia le proprie ambizioni salvezza. Al Castellani finisce 1-0 per i padroni di casa, che conquistano i tre punti grazie al colpo di testa di Farias al 54'. La Viola reagisce ed è più volte pericolosa, ma deve fare i conti con un ottimo Dragowski. La squadra di Andreazzoli è ora a due punti dall'Udinese quartultima.

LA PARTITA

E' un derby tutto cuore e grinta quello dell'Empoli, che torna a vincere dopo un mese e coglie così l'ultima occasione per avvicinarsi al treno salvezza, ora distante soltanto due punti. La squadra di Andreazzoli, dopo un primo tempo avaro d'emozioni e nel complesso equilibrato, trova il vantaggio grazie al colpo di testa di Farias al minuto 54: il brasiliano, sfruttando un prezioso assist di Di Lorenzo, è bravo a vincere il duello aereo con Milenkovic infilando la sfera all'angolino.



La gara era iniziata subito male per la Fiorentina, salvata da Lafont dopo 1' prima della conclusione di Traoré deviata da Pezzella: Irrati vede un braccio in area dell'argentino e fischia il rigore, ma il Var lo richiama e il direttore di gara cambia decisione dopo aver rivisto le immagini. La Viola cambia marcia dopo lo svantaggio: Simeone colpisce la parte alta della traversa al 56', poi sale in cattedra Dragowski con diversi interventi straordinari tra cui il prodigio su Vlahovic all'81'. Per Montella, tornato a Firenze lo scorso 10 aprile, sono quattro le sconfitte (più un pareggio) nelle cinque partite disputate: peggio di così era difficile.

LE PAGELLE



Farias 7 - Partita di sacrificio per il brasiliano, che ha pochi spazi ma è straordinario a trovare il tempo giusto per un gol di vitale importanza.



Dragowski 8 - La rivincita dell'ex (in prestito). E' determinante con quattro interventi complicati, nel finale compie un miracolo su Vlahovic.



Muriel 5,5 - Tanto impegno e un paio di occasioni, ma sotto porta non riesce più a essere decisivo.



Milenkovic 5 - Si fa bruciare da Farias in occasione dell'1-0. Per uno con il suo fisico, non è giustificabile.



Mirallas 5 - Largo a destra nel 3-5-2 non riesce a incidere e non è soltanto colpa sua. Male in fase difensiva, nessun contributo in avanti.

IL TABELLINO



EMPOLI-FIORENTINA 1-0

Empoli (3-5-2): Dragowski 8; Veseli 6,5, Silvestre 6, Nikolau 6; Di Lorenzo 6,5, Traoré 6,5, Bennacer 6, Krunic 6 (45' st Ucan sv), Pajac 6,5; Caputo 6,5, Farias 7 (29' st Acquah 6).

A disp.: Provedel, Perucchini, Pasqual, Rasmussen, Curto, Capezzi, Brighi, Oberlin, Mchedlidze. All.: Andreazzoli 6,5

Fiorentina (3-5-2): Lafont 6; Milenkovic 5, Pezzella 5,5 (41' st Gerson sv), Vitor Hugo 6; Mirallas 5 (15' st Chiesa 6), Benassi 5,5, Edimilson 5, Veretout 5, Biraghi 5,5; Muriel 5,5 (22' st Vlahovic 6), Simeone 5.

A disp.: Brancolini, Terracciano, Hancko, Ceccherini, Laurini, Norgaard, Dabo, Beloko, Montiel. All.: Montella 4

Arbitro: Irrati

Marcatori: 9' st Farias (E)

Ammoniti: Edimilson (F); Pajac, Bennacer, Di Lorenzo (E)

Espulsi: 51' st Veretout (F) per proteste

LE STATISTICHE

• L'Empoli ha segnato in tutte le ultime otto partite casalinghe: in un singolo campionato di Serie A è la striscia migliore da maggio 2015 per i toscani • La Fiorentina non rimaneva senza vittorie per 11 partite consecutive in un singolo campionato di Serie A dalla stagione 1989/90. • Diego Farias ha segnato tre gol in 13 presenze con la maglia dell'Empoli in questo campionato, tanti quanti nelle 16 partite disputate con il Cagliari nella Serie A 2018/19. • Quello di oggi è solo il secondo gol di testa dell'attaccante dell'Empoli Diego Farias in Serie A; il primo risaliva al novembre 2014 contro il Napoli. • L’Empoli ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe in Serie A, tanti successi interni quanti nelle precedenti 12 in questo campionato. • L’Empoli è tornato a vincere dopo una serie di quattro partite di campionato in cui aveva ottenuto un solo punto. • Dopo aver segnato per sette partite consecutive in campionato, la Fiorentina ha realizzato una sola rete nelle ultime cinque. • L'unico portiere ad aver effettuato almeno 10 parate in due diverse partite di questo campionato è stato Bartlomiej Dragowski (10 parate oggi).

