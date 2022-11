Serie A, Empoli-Cremonese 2-0: Cambiaghi e Parisi stendono i grigiorossi

EMPOLI-CREMONESE 2-0

Lo scontro salvezza va ai toscani di Zanetti, che si sbloccano a inizio ripresa e raddoppiano nel finale

La quindicesima giornata di Serie A si apre con il successo dell'Empoli nello scontro salvezza con la Cremonese: al Castellani finisce 2-0. I toscani la sbloccano dopo 17 secondi nella ripresa con Cambiaghi, poi Parisi finalizza di testa un contropiede all'88' e chiude i giochi. Alvini resta senza vittorie nel massimo campionato italiano in questo 2022, mentre Zanetti aggancia momentaneamente la Salernitana a quota 17 punti.

LA PARTITA

Vittoria fondamentale per l'Empoli, che nel match salvezza del Castellani contro la Cremonese che inaugura la quindicesima giornata di Serie A si impone 2-0: è il terzo successo nelle ultime sei partite per gli uomini di Zanetti. I primi pericoli nella gara arrivano sui colpi di testa: il primo di Grassi facilmente bloccato da Carnesecchi, mentre Vicario deve impegnarsi al 9' su Buonaiuto, fermato anche un minuto dopo su un diagonale destro dell'attaccante grigiorosso, protagonista anche al 36' dopo una tripla occasione per gli ospiti che vede coinvolto anche Okereke.

Nella ripresa, Zanetti inserisce, al posto di uno spento Lammers, Cambiaghi, che brucia Aiwu in area e firma il vantaggio per i toscani dopo appena 17 secondi dall'inizio del secondo tempo. Alvini corre ai ripari pescando Castagnetti e Zanimacchia dalla panchina, mentre il tecnico dei toscani richiama un ottimo Akpa Akpro e Grassi per Fazzini e Marin, che all'81' colpisce il palo dalla distanza. Entra anche Ciofani, ma non arriva il pareggio, anzi all'88' ecco il raddoppio con Parisi, che insacca di testa dopo la parata di Carnesecchi su Cambiaghi: la Cremonese, che nel finale centra il legno con Dessers, saluta il 2022 senza vittorie in Serie A e resta terzultima a 7 punti. L'Empoli, invece, aggancia momentaneamente la Salernitana a quota 17.

LE PAGELLE

Vicario 7 - Ennesimo match fatto di parate importanti, soprattutto ad inizio partita: mura più volte Buonaiuto e Okereke.

Akpa Akpro 6,5 - I suoi cambi di passo e di direzione mettono in seria difficoltà il centrocampo dei grigiorossi.

Cambiaghi 7 - Entra nel miglior modo possibile: in campo ad inizio ripresa, impiega 17 minuti a segnare e ad indirizzare la gara.

Aiwu 5,5 - Troppo morbido in occasione del vantaggio toscano: si fa bruciare da Cambiaghi. Uno dei pochi errori, ma decisivi.

Sernicola 6 - Insieme a Buonaiuto è uno dei giocatori protagonisti dell'ottimo avvio della formazione di Alvini, facendosi notare soprattutto in fase di rifinitura.

Buonaiuto 6,5 - Uno dei più positivi della Cremonese: va più volte al tiro, tentando anche una rovesciata, ma sbatte contro un insuperabile Vicario.

IL TABELLINO

EMPOLI-CREMONESE 2-0

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Ebuehi 6, Ismajli 6,5, Walukiewicz 6, Parisi 7; Akpa Akpro 6,5 (21' st Fazzini 6), Grassi 6 (21' st Marin 6,5), Bandinelli 6 (32' st Henderson 6); Bajrami 6,5; Lammers 5,5 (1' st Cambiaghi 7), Satriano 6 (40' st De Winter sv). A disp.: Perisan; Ujkani, Cacace, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Stojanovic, Haas, Guarino. All.: Zanetti 7

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi 6,5; Aiwu 5,5, Hendry 6, Lochoshvili 5,5 (33' st Ciofani 6); Sernicola 6, Pickel 5,5, Ascacibar 5,5 (17' st Castagnetti 6), Meité 5 (17' st Zanimacchia 5,5), Valeri 5,5 (24' st Quagliata 6); Okereke 6, Buonaiuto 6,5 (24' st Dessers 6). A disp.: Saro, Sarr, Vasquez, Baez, Bianchetti, Ghiglione, Afena-Gyan, Escalante, Milanese, Tsadjout. All.: Alvini 5,5

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 1' st Cambiaghi, 43' st Parisi

Ammoniti: Meité (C), Cambiaghi (E), Pickel (C)

LE STATISTICHE

Nicolò Cambiaghi ha segnato dopo 16 secondi dal suo ingresso in campo: si tratta del gol più veloce di un subentrato in un match di Serie A da quello di Levan Mchedlidze il 22 marzo 2015, sempre con l'Empoli, contro il Sassuolo in quel caso (14 secondi).

Quello di Nicolò Cambiaghi è il gol più veloce segnato dall'Empoli dall'inizio di un 2° tempo nella sua storia in Serie A.

L'Empoli ha vinto una partita disputata di venerdì per la prima volta in Serie A, in precedenza aveva ottenuto un pareggio e cinque sconfitte in sei precedenti.

L'Empoli ha mantenuto la porta inviolata in due partite casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2017 (tre in quel caso).

L’Empoli ha vinto due match consecutivi al Castellani in Serie A per la prima volta nel 2022.

L’Empoli ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 19 al Castellani in Serie A.

Nicolò Cambiaghi ha segnato il suo primo gol in Serie A con il suo secondo tiro in porta nel massimo campionato.

Nicolò Cambiaghi ha realizzato un gol in entrambe le sue ultime due sfide di campionato contro la Cremonese (rete con la maglia del Pordenone, in Serie B, il 16 marzo 2022).

Fabiano Parisi è uno dei tre difensori nati a partire dal 2000 ad aver segnato almeno due gol in questa Serie A, insieme a Destiny Udogie e Josh Doig.

Cremonese ancora a secco di vittorie in campionato dopo 15 giornate: nella storia della Serie A soltanto una squadra è riuscita a salvarsi senza mai trovare il successo nelle prime 15 partite stagionali (il Varese nella stagione 1970-71).