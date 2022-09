Empoli, Vicario: "Che emozione la Nazionale, in camera ho la maglia di Buffon"

Guglielmo Vicario fatica ancora a credere alla sua prima convocazione in Nazionale: "Me lo ha comunicato il direttore sportivo dell'Empoli - ha spiegato il portiere del club toscano ad Azzurri Live, in diretta da Coverciano -. Quando me lo ha detto sono rimasto colpito, non ci credevo, ho riletto la lista più volte e mi sono preso a schiaffi perché non ci credevo". Il suo punto di riferimento per quanto riguarda l'Italia non può che essere uno: "In camera ho una maglietta appesa, quella di Gigi Buffon. Mi era stata regalata e ce l'ho tuttora sopra il letto di casa".