Empoli, il bel gesto di Vicario: ospita a casa sua una mamma ucraina e il suo bambino

Un piccolo, grande gesto di solidarietà: Guglielmo Vicario ha deciso di impegnarsi in prima persona a sostegno della popolazione ucraina dopo lo scoppio della guerra e, nei giorni scorsi, ha accolto nella sua casa di Udine (città dove è nato) una donna e il suo bambino di otto anni in fuga dal conflitto. Milan e Hanna, questi i loro nomi, sono arrivati in Italia da Dnipro, mentre il papà del piccolo è rimasto in patria a combattere.

Getty Images